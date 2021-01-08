İlk kez görüntülendi! Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazıda, Kovid-19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar yer aldı. Genelge doğrultusunda aşı uygulamalarının yapılacağı hastanelerde tedbirler alınmaya başlandı. Pandemi ile mücadelenin merkezlerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde de bu kapsamda 25 adet aşı uygulama odası oluşturuldu. Hastanedeki aşı odaları görüntülendi. Aşı odaları, aşı için gelenlerin diğer hastalarla temas etmemesi için polikliniklerden uzak bir noktada oluşturuldu. Aşı olanlara, aşının ardından herhangi bir olumsuz durumda müdahale edilmesi için aşı odalarının yanında müdahale odası da oluşturuldu.

'HERKES RANDEVU ALARAK GELECEK'

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, hastanede 25 aşı odası oluşturduklarını belirterek tüm koşulların aşılamaya uygun hale getirildiğini söyledi. Doç. Dr. Kayaaslan, aşı odalarının hastanedeki diğer polikliniklerden uzak, aşı için gelen hastaların temas etmeyeceği şekilde ayarlandığını bildirerek, şöyle dedi: