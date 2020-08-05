İlk kez görüntülendi! İşte Van Gölü'ndeki batık Rus şilebi

Türkiye’nin en büyük gölü olan ve 600 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü’nde yapılan araştırmalar kapsamında yeni sırlar ortaya çıkarılıyor. Dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin ortaya çıkarıldığı Van Gölü'nde 3 yıl önce bulunan Rus şilebi büyük heyecan yaratmıştı.

1914’te Van’ın Ruslar tarafından işgalinin ardından yaptırılan ve göl üzerinde taşımacılık ulaşım cephane sevkiyatı için kullanılan 3 Rus şilebinden biri olan yük gemisi, Rusların şehirden çekilmesinin ardından ticari amaçla kullanılırken 1958 yılında battı.