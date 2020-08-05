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  4. İlk kez görüntülendi! İşte Van Gölü'ndeki batık Rus şilebi

İlk kez görüntülendi! İşte Van Gölü'ndeki batık Rus şilebi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2020 10:29 | Son Güncelleme

3 yıl önce Van Gölü'nde bulunan batık Rus şilebinin içi ilk kez görüntülendi. 1914 yılında Van’ın işgali sırasında Ruslar tarafından yaptırılan 3 Rus şilebinden birisi olan yük gemisi, Ruslar’ın Van’dan çekilmesinin ardından gölde ticari amaçla kullanılırken 1958’de batmıştı. Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök, 6 kişilik ekiple birlikte dalış yaptıkları Van Gölü'nde Rus şilebinin içini görüntülediklerini ve o döneme ait birçok eşyanın görüldüğünü söyledi.

Türkiye’nin en büyük gölü olan ve 600 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü’nde yapılan araştırmalar kapsamında yeni sırlar ortaya çıkarılıyor. Dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin ortaya çıkarıldığı Van Gölü'nde 3 yıl önce bulunan Rus şilebi büyük heyecan yaratmıştı.

1914’te Van’ın Ruslar tarafından işgalinin ardından yaptırılan ve göl üzerinde taşımacılık ulaşım cephane sevkiyatı için kullanılan 3 Rus şilebinden biri olan yük gemisi, Rusların şehirden çekilmesinin ardından ticari amaçla kullanılırken 1958 yılında battı.

İLK KEZ İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Reşadiye kıyılarında fırtına sebebiyle batan şilebin sol tarafından yara aldığı tespit edildi. İnsan kaybının olmadığı kazada 60 kadar koyun telef öldü. Üzerinde 'Akdamar' yazan 40 metre uzunluğundaki Rus batığının kaptan köşkü dahil tüm ahşap donanımı aradan geçen uzun yıllara rağmen halen yerinde duruyor. Rusların yaptırdığı diğer 2 şilebin akibeti ise bilinmiyor.
Batığın ilk defa 3 yıl önce görüntülenmesinin ardından Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök ve 6 kişilik dalgıç ekibi bu sefer de geminin içini görüntüledi.
Dalış Eğitmeni Ök, "2017 yılında ilk defa Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ile birlikte görüntülediğimiz Rus batığını bu sefer içini görüntülemek için daldık. Dalış sırasında tüylerimizi diken diken eden görüntülerle karşılaştık. Geminin yatak odalarını, oksijen tüplerini hatta kaptanın ayakkabılarını bile gördük. Teknenin iç kısmı ahşap olduğu için suyun sodalı olması nedeniyle hiçbir şey olmamış" dedi.

VAN GÖLÜ'NÜN SIRLARINI ORTAYA ÇIKARIYORUZ

VAN GÖLÜ'NÜN SIRLARINI ORTAYA ÇIKARIYORUZ
Van Gölü'nün inanılmaz gizemler barındırdığını belirten Ök, "600 bin yıl yaşında olan Van Gölü, inanılmaz gizemler barındırıyor. Bizler dalış okulu olarak her defasında farklı keşifler yaparak Van Gölü'nün sualtındaki gizemini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz " dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
"1915 yılında Ruslar tarafından yapılan 3 gemiden birisi Akdamar şilebi. Şilep diyoruz çünkü o dönem hayvan taşımacılığı yaptığı sırada batıyor. Yaklaşık 60 koyun telef oluyor. Ama can kaybı olmuyor. 1958’de batan Rus yapımı gemi yaklaşık 40 metre uzunluğunda 6 metre eninde tarihin eşsiz tanıklarından biri." (DHA)
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