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  4. İlk kez yapıldı! Elma sirkesinden ürettikleri sabun virüsleri yok ediyor

İlk kez yapıldı! Elma sirkesinden ürettikleri sabun virüsleri yok ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 10:44 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak için kullanılan dezenfektan ve kolonyaların elleri tahriş etmesi nedeniyle ilginç bir buluşa imza atan ziraat mühendisi Mete Eltepe, elma sirkesinden sabun üretti. Aktarlık yaptığı dükkanda satışa sunduğu elma sirkesinden üretilen sabun, ilk olma özelliği de taşıyor. İşte koronavirüsü yok eden elma sirkesi sabunu...

İzmir’deki Tarihi Kemeraltı Çarşısında uzun yıllardır aktarlık yapan ziraat mühendisi Mete Eltepe, aktarlıktan gelen tecrübesini ve mühendislik bilgisini de kullanarak elma sirkeli sabun üretti. İnsanlara faydalı ürünler ürettiğini ifade eden Eltepe, korona virüs salgını ile birlikte insanların ekstra bir hijyen ihtiyacı duyduğunu ifade ederek, “En çok kullanılan şeylerin başında da sabun geliyor. Hem insanların elini yüzünü tahriş etmeyecek hem de ekstra hijyen sağlayacak bir ürün geliştirmek istedik. Burada çarpıcı fikir olarak elma sirkesini kullanmak istedik. Elma sirkesi çok iyi bir antioksidan ve çok yüksek koruma kapasitesi olan bir ürün. Elma sirkesi aynı zamanda içilebildiği için sabunun içine konduğunda daha faydalı bir hale geldi” dedi.
Virüslere karşı etkili olduğunu söylediği sabunda elma sirkesinin yanı sıra dağ kekiği, zencefil, kantaron, kudret narı gibi bitkileri de eklediklerini ifade eden Eltepe, “Kullanım sırasında hızlı bir şekilde temizleyecek ve zarar vermeyecek bir ürün yapmaya gayret ettik. İçinde elma sirkesi olma özelliğiyle başka kimsenin üretmediği bir ürün. Kolonya ve dezenfektanlarda olduğu gibi içinde alkol yok. Kişiler dezenfektan ve kolonyayı sık kullanınca ellerde tahriş oluyor. Müşterilerimiz bu konuda şikayet edince bu ürünü geliştirdik. Bu ürün, alkol yerine temizleme özelliğini elma sirkesinden alıyor” diye konuştu.

'ELMA SİRKESİ SABUNDA HİÇ KULLANILMAMIŞ'

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Sabunun ana maddesinin zeytinyağı olduğunu da ifade eden Eltepe, “Meşe odununun külünü de bu sabunun içine kattık. Böyle olunca dezenfektan özelliği daha da artmış oldu. Araştırmalarıma göre, elma sirkesi sabunda hiç kullanılmamış. Elma sirkesinin sabunun içindeki faydaları arttıracağını düşündüm. Hiç tereddüt etmeden sabunda kullandık ve başarılı oldu” şeklinde konuştu.

İHA

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