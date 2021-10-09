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  4. İlk maaşını annesine verecekti! Genç kız feci şekilde hayatını kaybetti

İlk maaşını annesine verecekti! Genç kız feci şekilde hayatını kaybetti

09.10.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun gece vardiyasından çıkan 19 yaşındaki İpek Akın adlı genç kız, evine gitmeye çalıştığı sırada aracın çarpması sonucu olay yerinde can verdi. Yaklaşık 1 ay önce işe başladığı belirtilen İpek'in mesai arkadaşları ile sohbeti esnasında alacağı ilk maaşını annesine vermeyi planladığı öğrenildi.

İlk maaşını annesine verecekti! Genç kız feci şekilde hayatını kaybetti

Kaza, İskenderun İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde gece yarısı meydana geldi.

GENÇ KIZA ÇARPARAK KAÇTI

Özel bir firmada kısa bir süre önce işe başladığı öğrenilen 19 yaşındaki İpek Akın, gece vardiyasından çıkarak evine gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil genç kıza hızla çarparak kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yerde yatan genç kızın yardımına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan İpek’e ilk müdahaleyi yaptı. Ağır şekilde yaralanan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan yaklaşık 1 ay önce işe başladığı belirtilen İpek'in, mesai arkadaşları ile sohbeti esnasında alacağı ilk maaşını annesine vermeyi planladığını anlattığı öğrenildi.

Genç kızın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derinden üzerken, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay
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