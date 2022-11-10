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İlk önce otomobile çarptı, ardından otobüs durağına daldı! 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

10.11.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobile çarpan bir tır, otobüs durağına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

İlk önce otomobile çarptı, ardından otobüs durağına daldı! 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde karşı şeride geçip otomobile çarpan tır, otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen 3 kişiden 2'si tırın, 1 kişi ise kaçarken otomobilin altında kaldı.

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Kaza, akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6108. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ş.P., idaresindeki tır, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçip, seyir halinde olan R.F. (53) yönetimindeki otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrulurken, tır, yakınlarda bulunan otobüs durağına daldı.

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TIRIN ALTINDA KALDILAR

Durakta bekleyen 3 vatandaştan 2'si tırın altında kalırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese 110 AKS, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince tırın altında kalan A.T. (23) M.A. ve kaçarken otomobilin altında kalan 1 kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Tır içerisinde sıkışan sürücü ve otomobil sürücüsü de dahil toplamda 3'ü ağır 5 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tırın altında kalarak ağır yaralan 2 kişi ile otomobilin altında kalan ismi öğrenilemeyen 1 ağır yaralının hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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"DURAKTA 4-5 KİŞİ VARDI"

Esnaf Hanifi Bilgin, müşteriyle ilgilendiği esnada bir gürültü sesi geldiğini belirterek feci kazaya dair şunları söyledi:

"Karşı şeride geçen tır, taksiye çarpıp durağa daldı. Durakta 4-5 kişi vardı. 2’si kaçtı, 2’si tırın altında kaldı. Tır şoförü hala gaza basıp geri çıkmaya çalışıyordu."

Kazaya karışan araçlar bulundukları yerden çekici vasıtasıyla götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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İzmir Bornova

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