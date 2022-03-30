İlk oruç ne zaman, hangi gün? Ramazan ne zaman başlıyor? İşte 2022 Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi

Ramazan ayı 2022 yılında da heyecanla beklenirken, ilk orucun ne zaman tutulacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan dini günlerin yer aldığı takvime göre mübarek ayı Nisan ayında başlayacak. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak?

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayı 2 Nisan tarihi itibariyle başlayacak ve Mayıs ayında belirtilen tarihte sonra erecek. Müslümanlar Ramazan orucunun ilk hangi gün tutulacağını araştırıyor. Bu yıl ilk teravih 1 Nisan’da kılınacak. Son oruç ise Ramazan Bayramı arefesi olan 1 Mayıs tarihinde tutulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. İlk oruç 2 Nisan'da tutulmuş olacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi ise 27 Nisan tarihine denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 senesinde Mayıs ayına denk gelmekte. Arefe günü 1 Mayıs 2022 günü olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs tarihinde idrak edecek.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba





