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İlk oruç ne zaman? İlk sahur ne zaman?

02.04.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına az bir süre kala oruç tutacak olan yüz binlerce Müslüman ilk oruç ve sahur gününün ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. İbadetlerin ve manevi duyguların en çok yaşandığı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak ve sahura ne zaman kalkılacak? İşte, yanıtı...

İlk oruç ne zaman? İlk sahur ne zaman?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı yaklaşırken, ilk sahur vakti ne zaman olacak? sorusuna yanıt aranıyor. Müslümanlık için en önemli aylardan biri olan Ramazan'da binlerce kişi oruç tutacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ne zaman? İşte, ayrıntılar...

İLK SAHUR NE ZAMAN 2021?

Bu sene ilk sahur 12 Nisan 2021 gecesinde yapılacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN 2021?

Bu yıl ilk oruç 13 Nisan 2021 günü tutulacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini takvimde, 2021 yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan’a denk geliyor. Müslümanlar, ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olacak.


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Ramazan Bayramı

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