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İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet Ramazan takvimini açıkladı

15.03.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet Ramazan takvimini açıkladı

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutulacak, ibadetler yapılacak. İlk oruçla birlikte teravih namazları da başlayacak. Her sabah sahur yaptıktan sonra niyet ederek oruç tutulacak. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan ayı, Diyanet tarafından paylaşıldı.

Ramazan-ı Şerif’in ardından arefe günü ve Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bu dua ile geçecek olan Ramazan ayı mağfiret ayıdır. Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak olanlar, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkacak. Son sahur ise 12 Mayıs Cumartesi olacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini takvimde, 2021 yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan’a denk geliyor. Müslümanlar, ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirecek.

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak olan Müslümanlar ilk teravih namazını 12 Nisan’da kılacak…

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak olanlar, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yılın son oruç tarihi da 12 Mayıs Cumartesi olacak.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

12 Mayıs Çarşamba arife günü akşamı, Ramazan ayı bitecek ve arkasından Ramazan Bayramı idrak edilecek.

İlk oruç ne zaman tutulacak

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olacak.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayıs Arefe Günü

13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Ramazan ayı müminler için bir mağfiret ve rahmet dönemidir. Bu kıymetli zamanda ibadet ve iyiliklerle değerlendiren kişiler, ebedi mutluluğa ulaşacak. Cehennemden kurtuluş beratını alarak mekân ve zaman cennetine doğru yol alacak. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı, hayır ayı ve bütün anlarıyla Kur’an-ı Kerim ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak adına insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından dolayıdır. Öte yandan İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden ötürüdür.


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