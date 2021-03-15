İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet Ramazan takvimini açıkladı

Ramazan-ı Şerif’in ardından arefe günü ve Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bu dua ile geçecek olan Ramazan ayı mağfiret ayıdır. Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak olanlar, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkacak. Son sahur ise 12 Mayıs Cumartesi olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini takvimde, 2021 yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan’a denk geliyor. Müslümanlar, ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirecek.
İLK TERAVİH NE ZAMAN?
Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak olan Müslümanlar ilk teravih namazını 12 Nisan’da kılacak…
İLK SAHUR NE ZAMAN?
Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak olanlar, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yılın son oruç tarihi da 12 Mayıs Cumartesi olacak.
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
12 Mayıs Çarşamba arife günü akşamı, Ramazan ayı bitecek ve arkasından Ramazan Bayramı idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olacak.
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
27 Mart Berat Kandili
13 Nisan Ramazan Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
12 Mayıs Arefe Günü
13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü
19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
9 Ağustos Hicri Yılbaşı
18 Ağustos Aşure Günü
17 Ekim 2021 Mevlit Kandili
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Ramazan ayı müminler için bir mağfiret ve rahmet dönemidir. Bu kıymetli zamanda ibadet ve iyiliklerle değerlendiren kişiler, ebedi mutluluğa ulaşacak. Cehennemden kurtuluş beratını alarak mekân ve zaman cennetine doğru yol alacak. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı, hayır ayı ve bütün anlarıyla Kur’an-ı Kerim ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak adına insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından dolayıdır. Öte yandan İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden ötürüdür.