İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet Ramazan takvimini açıkladı

Ramazan-ı Şerif’in ardından arefe günü ve Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bu dua ile geçecek olan Ramazan ayı mağfiret ayıdır. Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak olanlar, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkacak. Son sahur ise 12 Mayıs Cumartesi olacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini takvimde, 2021 yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan’a denk geliyor. Müslümanlar, ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirecek.

İLK TERAVİH NE ZAMAN?



Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak olan Müslümanlar ilk teravih namazını 12 Nisan’da kılacak…

İLK SAHUR NE ZAMAN?



Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak olanlar, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yılın son oruç tarihi da 12 Mayıs Cumartesi olacak.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?



12 Mayıs Çarşamba arife günü akşamı, Ramazan ayı bitecek ve arkasından Ramazan Bayramı idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olacak.