İlk sahur, iftar ne zaman 2022? Sahura ne zaman kalkılacak? İşte 2022 Ramazan İmsakiyesi!

İlk sahur, iftar ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı için sayılı günler kala konuya ilişkin araştırma yapıyor. 81 il için Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı, tarafından paylaşıldı. Peki ilk sahur, iftar ne zaman 2022? Sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan İmsakiyesi ile konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

İLK SAHUR, İFTAR NE ZAMAN 2022?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü imsak vakti 05:12 olacak. Aşağıdaki linke tıklayarak illere göre sahur ve iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİNE NASIL ULAŞABİLİRİM?

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 350 yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.

Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı. 2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü imsak vakti 05:12 olacak.

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 2022 Ramazan ayı, 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak, 1 Mayıs Pazar günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek Ramazan ayından sonra tüm İslam alemi bayrama kavuşacak. 2022 Ramazan Bayramı arifesi 1 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Bayramın ilk günü ise 2 Mayıs Pazartesi günü olacak. 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri de bayram devam edecek.

