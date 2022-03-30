İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak? 2022 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Ramazan ayı başlangıcı

Ramazan ayı 2022 senesinde de heyecanla beklenirken, ilk sahurun ne zaman gerçekleşeceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan dini günlerin yer aldığı takvime göre mübarek ayı 2022 Nisan ayında başlayacak. Peki ilk sahur ne zaman?

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan ayı 2 Nisan tarihi itibariyle başlayacak. Mayıs ayında ise sona erecek. Müslümanlar Ramazan'da ilk sahura hangi gün kalkılacağını araştırıyor. İlk sahur 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gecede olacak. Bu yıl ilk teravih ise 1 Nisan’da kılınacak. Son oruç da Ramazan Bayramı arefesi olan 1 Mayıs tarihinde tutulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. İlk oruç böylece 2 Nisan'da tutulmuş olacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi ise 27 Nisan tarihine denk gelecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs 2022 günü idrak edecek. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs tarihinde idrak edecek.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba





