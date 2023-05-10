İlk tur ihtimali ve memur zammı... AK Parti'nin kritik ismi açıkladı: 'Çalışma bakanımızla da görüştük...'

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini de yürüten genel başkan yardımcısı Hamza Dağ, Erzurum'da İmamoğlu'nun mitinginde yaşananlara dair "Olmaması gereken bir hadise fakat daha ağırı Gaziantep'te yaşattı. Meclis üyesi silah sıktı. Bunun çıkış noktasına bakmak lazım" dedi.

'MEMUR ZAMMIYLA İLGİLİ BAKANIMIZLA GÖRÜŞTÜK...'

'Kamu işçileriyle ilgili açıklamalar sonrası memurların da beklentisi olduğunu biliyoruz. Çalışma bakanımız ile de görüştük. Memurlarla ilgili değerlendirme temmuzda olacak. Benzer artışın memurlarla ilgili de olacağını söyleyebiliriz.

SON ANKET SONUÇLARI NASIL?

Anket açıklamanın yasak olduğu dönemdeyiz. Bugüne kadar herkes anketlerle ilgili açıklamalar yaptık. O anketlerin doğru olup olmadığını göreceğiz. Seçim kampanyası dönemi dışında hem sokaktan nabzı almak hem de vatandaşın taleplerini iletebilmek için hayata geçirme noktasında bakarız. 1.5 sene önceki tablo arasındaki nabızla bugünkü nabzı karşılaşta şansımız oluyor.

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ: İZMİR'DE AK PARTİ'YE OY GEÇİŞİ VAR

Trendler noktasında çok açık şekilde söylüyorum. Tablo bizim lehimize. Ben İzmir vekiliyim, buranın demokratik de demografik yapısını da iyi biliyorum. İzmir'de diğer kitlelerden AK Parti'ye oy geçişi var.

Büyük bir ihtimalle bu seçim ilk turda biter. Milletimize o iki haftayı yaşatmaya hakkımız yok. Biz mümkün olduğunca pozitif olduk. Kılıçdaroğlu seçim kampayasını olumsuzluk üzerine yapıyor. Kılıçdaroğlu emeline 14 Mayıs'ta ulaşamayacak.

Erzurum'daki hadise olmaması gereken bir hadise fakat daha ağırı Gaziantep'te yaşattı. Meclis üyesi silah sıktı. Bunun çıkış noktasına bakmak lazım. İstanbul mitingini gölgelemek için yapılan bir şey. İstanbul mitingini gölgeleyemezsiniz.

'MADEM SES KAYITLARI SAHTEYDİ YILLARCA NEDEN DİNLETTİN?'

İmamoğlu, Erzurum'da miting yapmaması gereken yerde miting yapmaya çalışıyor. Sonra da Konya'ya gidecek ama kendisi şovu sevdiği için önce İstanbul'a geliyor daha sonra Konya'ya gidiyor. Kılıçdaorğlu, 17-25 Aralık'taki ses kayıtlarını sürekli dinletti. Aradan 10 sene geçti şimdi iftira diyor. Neden dinlettin senelerce?

Ben tanıtım ve medya başkanıyım. Sürekli insanlar bana soruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu mu var? Benim bilgim yok. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Sürekli soruluyor haberimiz bilgimiz yok. Bizim böyle bir gündemimiz yok.'



