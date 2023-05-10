HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İlk tur ihtimali ve memur zammı... AK Parti'nin kritik ismi açıkladı: 'Çalışma bakanımızla da görüştük...'

İlk tur ihtimali ve memur zammı... AK Parti'nin kritik ismi açıkladı: 'Çalışma bakanımızla da görüştük...'

10.05.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 14 Mayıs akşamı sandıktan çıkacak sonuçlara kilitlendi. Seçimin 1. turda bitip bitmeyeceğiyle ilgili AK Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi. "Tablo bizim lehimize" diyen AK Partili Hamza Dağ, ilk turda bitip bitmeyeceğine dair öngörüsünü açıkladı. Kamu işçilerine zamma da değinen Dağ, "Benzer artışın memurlarla ilgili de olacağını söyleyebiliriz" dedi. Dağ ayrıca, 'Diğer partilerden bize oy geçişi var' dedi.

İlk tur ihtimali ve memur zammı... AK Parti'nin kritik ismi açıkladı: 'Çalışma bakanımızla da görüştük...'

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini de yürüten genel başkan yardımcısı Hamza Dağ, Erzurum'da İmamoğlu'nun mitinginde yaşananlara dair "Olmaması gereken bir hadise fakat daha ağırı Gaziantep'te yaşattı. Meclis üyesi silah sıktı. Bunun çıkış noktasına bakmak lazım" dedi.

'MEMUR ZAMMIYLA İLGİLİ BAKANIMIZLA GÖRÜŞTÜK...'

'Kamu işçileriyle ilgili açıklamalar sonrası memurların da beklentisi olduğunu biliyoruz. Çalışma bakanımız ile de görüştük. Memurlarla ilgili değerlendirme temmuzda olacak. Benzer artışın memurlarla ilgili de olacağını söyleyebiliriz.

SON ANKET SONUÇLARI NASIL?

Anket açıklamanın yasak olduğu dönemdeyiz. Bugüne kadar herkes anketlerle ilgili açıklamalar yaptık. O anketlerin doğru olup olmadığını göreceğiz. Seçim kampanyası dönemi dışında hem sokaktan nabzı almak hem de vatandaşın taleplerini iletebilmek için hayata geçirme noktasında bakarız. 1.5 sene önceki tablo arasındaki nabızla bugünkü nabzı karşılaşta şansımız oluyor.

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ: İZMİR'DE AK PARTİ'YE OY GEÇİŞİ VAR

Trendler noktasında çok açık şekilde söylüyorum. Tablo bizim lehimize. Ben İzmir vekiliyim, buranın demokratik de demografik yapısını da iyi biliyorum. İzmir'de diğer kitlelerden AK Parti'ye oy geçişi var.

iStock-1406727451

Büyük bir ihtimalle bu seçim ilk turda biter. Milletimize o iki haftayı yaşatmaya hakkımız yok. Biz mümkün olduğunca pozitif olduk. Kılıçdaroğlu seçim kampayasını olumsuzluk üzerine yapıyor. Kılıçdaroğlu emeline 14 Mayıs'ta ulaşamayacak.

Erzurum'daki hadise olmaması gereken bir hadise fakat daha ağırı Gaziantep'te yaşattı. Meclis üyesi silah sıktı. Bunun çıkış noktasına bakmak lazım. İstanbul mitingini gölgelemek için yapılan bir şey. İstanbul mitingini gölgeleyemezsiniz.

'MADEM SES KAYITLARI SAHTEYDİ YILLARCA NEDEN DİNLETTİN?'

İmamoğlu, Erzurum'da miting yapmaması gereken yerde miting yapmaya çalışıyor. Sonra da Konya'ya gidecek ama kendisi şovu sevdiği için önce İstanbul'a geliyor daha sonra Konya'ya gidiyor. Kılıçdaorğlu, 17-25 Aralık'taki ses kayıtlarını sürekli dinletti. Aradan 10 sene geçti şimdi iftira diyor. Neden dinlettin senelerce?

Ben tanıtım ve medya başkanıyım. Sürekli insanlar bana soruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu mu var? Benim bilgim yok. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Sürekli soruluyor haberimiz bilgimiz yok. Bizim böyle bir gündemimiz yok.'

Bakan Nebati ilk kez açıkladı! 'Erdoğan da bana çok takıldı' Bakan Nebati ilk kez açıkladı! 'Erdoğan da bana çok takıldı'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan: Seçimden sonra gündeme taşıyacağızErdoğan: Seçimden sonra gündeme taşıyacağız
AK Partililerle CHP'liler arasındaki tartışma büyüdü: 2 yaralı, 1 gözaltıAK Partililerle CHP'liler arasındaki tartışma büyüdü: 2 yaralı, 1 gözaltı
Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!
Anahtar Kelimeler:
seçim Hamza Dağ

En Çok Okunan Haberler

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" sorusuna yanıtı olay oldu

Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" sorusuna yanıtı olay oldu

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Polisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandı

Polisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandı

Limana 4 gemi birden yanaştı! O ilçeye turist akını

Limana 4 gemi birden yanaştı! O ilçeye turist akını

İlginizi Çekebilir

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.