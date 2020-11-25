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İlk ülke oldu! Ped almak artık bedava

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

İskoçya'da kadınlar tarafından 4 yıldır sürdürülen kampanya sonunda karşılığını buldu. Ülke, artık regl ürünlerine ücretsiz ulaşım sağlayacak.

İlk ülke oldu! Ped almak artık bedava

İskoçya, dört yıllık bir kampanyanın ardından, regl ürünlerine ücretsiz ve evrensel erişim sağlayan dünyadaki ilk ülke oldu.

Ülke çapında tabandan destekle desteklenen kampanyaya, "İskoçya için gurur verici bir gün" olduğunu söyleyen İskoç İşçi Partisi'nin sağlık sözcüsü Monica Lennon öncülük etti.

'FARK YARATACAK'

Lennon şunları söyledi: 'Bu, kadınların, kızların ve adet gören herkesin hayatında büyük bir fark yaratacak. Herkese dönem onuru şansı verme konusunda toplum düzeyinde ve yetkililer aracılığıyla büyük ilerleme kaydedildi. Birkaç yıl önce menstrüasyon hakkında konuşulmuyordu bile.'

Kadınların dönem ürünlerine ayda ortalama 13 sterlin ve ömür boyu birkaç bin sterlin harcadıkları tahmin ediliyor.

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