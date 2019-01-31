HABER

İlk yardım, kaza veya herhangi bir olayda hastayı yaşama bağlıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli Dr.

İlk yardım, kaza veya herhangi bir olayda hastayı yaşama bağlıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Aliye Okgün Alcan, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda ilk yardımın önemine dikkat çekti.
Gündelik hayatta en çok trafik kazası, ev ve iş kazası, kalp krizi, boğulma, elektrik çarpması, sıcak ya da soğuk çarpması gibi ilk yardım gerektirebilecek olaylarla karşılaşıldığının altını çizen İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Aliye Okgün Alcan, bu gibi durumlarda ilk yardım uygulamalarının hayat kurtarabileceğini vurguladı. Bunun için ilk yardım eğitimi almak gerektiğinin altını çizen Alcan, ilk yardım eğitim merkezlerinden alınabilecek iki günlük eğitim sayesinde insanların hiç tanımadıkları kişilerin hayatını kurtarabileceğini kaydetti. Alcan, "Olay yerine ambulansın ulaşması ortalama 8 dakika sürmektedir; ancak, kalp durması ve hava yolu tıkanması gibi yaşamı tehdit eden durumlarda ilk 4 dakika içinde hastaya müdahale edilirse hastanın yaşama şansı oldukça artmaktadır. Bu süre 6 dakikayı geçtiğinde hastanın beyin dokusunda geri dönüşü olmayan hasar oluşmaya başlamaktadır. Bu nedenle yaşamı tehlikeye sokan herhangi bir durumda sağlık ekipleri olay yerine gelinceye kadar bilinçli ve doğru bir şekilde uygulanan ilk yardım ile ölüm ve sakatlık oranları azaltılabilmekte, iyileşmenin hızlanmasına katkı sağlanabilmektedir" dedi.

"İlk yardım için herhangi bir ilaç ya da özel ekipman gerekmez"
İlk yardımı kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık çalışanlarınca acil bakım sağlanıncaya kadar; hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi, hasta-yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi ve iyileşmenin kolaylaştırılmasının sağlanması amacıyla ilaçsız uygulamalar olarak tanımlayan Alcan, ilk yardımda önemli olanın elde olan imkanlardan en doğru uygulamayı yapabilmek olduğunu vurguladı. Alcan, "İlk yardım için herhangi bir ilaç ya da özel ekipman gerekmez. Mevcut olan imkanlar ve malzemelerle müdahale etmeniz gerekir. Örneğin; bir kırığı tespit etmek için kravatınızdan ve ağaç dallarından yararlanabilirsiniz. Önemli olan o an hastaya nasıl müdahale edebileceğinizi bilmenizdir" diye konuştu.

Yanlış uygulamalara dikkat
İlk yardımda temel prensibin hastanın durumunun daha kötüye gitmesini önlemek olduğunu belirten Alcan, ilk yardımda yanlış uygulamaların kişinin hayatını daha fazla tehlikeye sokabileceğinden bahsetti. Alcan, "Yanlış uygulamalar hastaya daha büyük zararlar verebilir. Örneğin; zaten çalışmakta olan bir kalbe bilinçsizce kalp masajı yapmak kalbin durmasına neden olabilir. Nefes borusuna bir cisim kaçan bir insan eğer öksürebiliyorsa, konuşabiliyorsa ve nefes alabiliyorsa bu solunum yolunun kısmi olarak tıkandığını gösterir. Bu gibi durumlarda kişinin sırtına vurmak gibi yanlış uygulamalarla sıkça karşılaşabiliyoruz. Halbuki, öksürebilen bir kişiyi sadece telaş yapmasını önleyerek öksürmeye teşvik etmek yeterlidir. Bunun gibi basit uygulamalarla kişilerin hayatını kurtarmak mümkündür" ifadelerini kullandı.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayınGrip tedavisinde antibiyotik kullanmayın
Kanada, Küba'daki bazı diplomatlarını 'gizemli beyin hastalığı' yüzünden geri çekiyorKanada, Küba'daki bazı diplomatlarını 'gizemli beyin hastalığı' yüzünden geri çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.