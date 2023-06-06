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İlklere imza atmıştı! Bayraktar KIZILELMA seri üretime 2024'te başlıyor

06.06.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretimine 2024 yılında, TCG Anadolu'dan uçuş testlerine ise 2025 yılında başlaması hedefleniyor. BAYKAR'ın öz kaynaklarla yerli ve milli olarak ürettiği insansız hava aracı Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI, ilk olarak Çorlu'daki test sırasında 24 Nisan 2023'te yakın kol uçuşu gerçekleştirmişti.

İlklere imza atmıştı! Bayraktar KIZILELMA seri üretime 2024'te başlıyor

Bayraktar KIZILELMA bir ilki gerçekleştirerek halka açık hava gösterisinde insanlı jet uçağı SOLO TÜRK ile yakın kol uçuşu yaptı. İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, yine TEKNOFEST kapsamında 1 Mayıs'ta F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları, ilk defa filo konseptiyle formasyon uçuşu gerçekleştirdi. TEKNOFEST 2023 boyunca her gün Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın kol uçuşları beğeniyle takip edildi. 

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TCG ANADOLU'DAN UÇUŞ TESTLERİ 2025 YILINDA 

Bayraktar KIZILELMA projesi 2021 yılında başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yer testlerini başarıyla tamamladı. İnsansız savaş uçağının bugüne kadar iki prototipi başarıyla üretildi. İlk uçuşunu 14 Aralık 2022'de yaptı; 1 yıl gibi rekor bir sürede de gökyüzüyle buluştu. Nisan ayı boyunca Uçuş Test Kampanyası kapsamında planlanan uçuş ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı. Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri sürüyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretime geçmesi hedefleniyor. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı'nın 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması da hedefler arasında. Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı.İstanbul'da Sarayburnu Limanı, İzmir'de ise Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Anadolu Gemisi'nde ziyarete açılan Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA'yı 100 binden fazla kişi ziyaret etti. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu'dan uçuş testlerine başlaması bekleniyor. 

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AKILLI FİLO OTONOMİSİ 

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleri ve yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olmayı hedefliyor. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. 8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

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30 ÜLKEYE İHRACAT

Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığıyla imzalanan anlaşma ile, Bayraktar TB2 için 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesiyle başladı. Son ihracat anlaşması Romanya ile yapıldı. Böylece,  Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 4 ülke, AB üyesi 2 ülkenin envanterine girmiş oldu.  Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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(DHA)

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