İlkokul öğrencilerden Mehmetçiğe destek mektubu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ilkokul öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek için Mehmetçiğe mektup yazdı.

İlçede bulunan okullardaki öğrenciler, harekatta görevli Mehmetçiğe desteklerini anlatan mektuplar kaleme aldı. Öğrenciler, daha sonra okul idarecileriyle postaneye giderek mektupları Milli Savunma Bakanlığına gönderdi.

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın önemini bildiklerini, bu nedenle öğrencilere milli birlik bilincini aşılamak için etkinlik düzenlediklerini söyledi. Etkinliğe çok sayıda öğrencinin katıldığını aktaran Atilla, "Bizler ordumuza manevi destek için 'Gazi Süleymanpaşa'nın Ecdadının İzinde" adıyla mektup yazma etkinliği düzenledik. Türk milletinin yediden yetmişe asker olduğunu göstermek için öğrencilerimizle farkındalık çalışması yaptık." dedi.

Süleymanpaşa İlkokulu Müdürü Abdurrahman Metinoğlu da öğrencilerin yazdığı mektupların Mehmetçiğe moral vereceğini belirterek "Kahraman ordumuzun başlattığı mücadeleye öğrencilerimizle destek olmak, onlara moral vermek için mektup yazdık. Öğrencilerimiz güzel duygu ve düşüncelerini yazıp Mehmetçiğimize gönderdi." diye konuştu.

