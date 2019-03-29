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İlkokul öğrencilerinden ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir ilkokulda öğrenim gören öğrenciler, "Haydi sen de oyna" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak hediye ediyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilkokul öğrencileri, kullanmadıkları ve yeni aldıkları oyuncakları ihtiyaç sahibi köy çocuklarına ulaştırıyor.

Atatürk İlkokulu öğrencileri, "Haydi sen de oyna" sloganıyla başlatılan proje kapsamında kullanmadıkları ve yeni aldıkları oyuncakları köy okullarında okuyan çocuklar için bir araya getirdi.

Velilerin de destek verdiği ve bir ay süren kampanyada 250 öğrenci için hazırlanan oyuncak paketleri, ilk etapta Kayadüzü Işık İlkokuluna gönderildi.

Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Pelin Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köy çocukları için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında öğrencilere paylaşma, yardım etme duygularını aşılamayı hedeflediklerini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin kullanmadıkları ama hala kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını belirleyeceğimiz köy okullarındaki çocuklara göndereceğiz. Bu proje ile öğrencilerimize karşılıksız vermenin, paylaşmanın, bize ait şeyleri kendi akranlarıyla paylaşmanın değerini aşılamayı planlıyoruz. Hazırladığımız paketleri öncelikle kendi ilçemizdeki köy okulunda ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyoruz. Daha sonra Hakkari, Muş, Ağrı, Diyarbakır, Erzurum ve Kars'taki köy okullarına göndereceğiz."

İkinci sınıf öğrencisi Zeynep Pektaş da paylaşmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Bu projeye dahil olduğumuz için çok gururluyum. İnşallah akranlarımız mutlu olur. Ben ve arkadaşlarım en kıymetli oyuncaklarımı dahi paketlerin içine koyduk. Bütün çocukların oyun oynamasını istiyoruz." dedi.

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