İllere göre vaka sayısı kaç Oldu? 22-28 Ocak haftalık vaka haritası açıklandı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her hafta sosyal medya hesabında illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaşıyor. Bakan Koca bugün yaptığı açıklamada 28-21 Ocak 2022'nin illere göre haftalık vaka sayısını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Türkiye vaka sayısı kaç oldu? 15-21 Ocak illere göre haftalık vaka sayısı kaç oldu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte koronavirüs salgınında vaka sayılarına ilişkin son durum ve detaylar...

İLLER GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu. Zirvede Kırklareli yer aldı.

22-25 OCAK 2022 HAFTALIK VAKA HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKALARININ EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa oldu.



