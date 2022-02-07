HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İllere göre vaka sayısı kaç Oldu? 22-28 Ocak haftalık vaka haritası açıklandı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

İllere göre vaka sayısı kaç Oldu? 22-28 Ocak haftalık vaka haritası açıklandı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

07.02.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında 22-28 Ocak 2022'nin illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Koca'nın açıkladığı haritaya göre; Kırklareli vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Peki Türkiye vaka sayısı kaç oldu? İşte 22-28 Ocak haftalık vaka haritası ve İllere göre vaka sayıları...

İllere göre vaka sayısı kaç Oldu? 22-28 Ocak haftalık vaka haritası açıklandı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her hafta sosyal medya hesabında illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaşıyor. Bakan Koca bugün yaptığı açıklamada 28-21 Ocak 2022'nin illere göre haftalık vaka sayısını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Türkiye vaka sayısı kaç oldu? 15-21 Ocak illere göre haftalık vaka sayısı kaç oldu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte koronavirüs salgınında vaka sayılarına ilişkin son durum ve detaylar...

İLLER GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu. Zirvede Kırklareli yer aldı.

22-28 Ocak haftalık vaka haritası açıklandı mı?

22-25 OCAK 2022 HAFTALIK VAKA HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

22-28 Ocak haftalık vaka haritası açıklandı mı?

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKALARININ EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantı belirtileri neler?Omicron varyantı belirtileri neler?
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Paylaşımlar sonrası harekete geçildi! 'Derya Büyükuncu' ile ilgili yeni gelişmePaylaşımlar sonrası harekete geçildi! 'Derya Büyükuncu' ile ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Emine Yanıkoğlu cinayetinde Aleyna Çakır detayı...

Emine Yanıkoğlu cinayetinde Aleyna Çakır detayı...

ABD işgal için tarih verdi! "Putin'in saldırı emri..."

ABD işgal için tarih verdi! "Putin'in saldırı emri..."

İlginizi Çekebilir

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Sinirlenince lüks arabasında poz verip...

Sinirlenince lüks arabasında poz verip...

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.