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İllere özgü ürün ve malzemelerle yapılan 81 bayrak sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

DÜZCE Namık Kemal İlkokulu tarafından '81 İlde Şanlı Bayrağım' projesi kapsamında düzenlenen sergide, 81 ilden gelen ve geldiği ilde ön plana çıkan ürün ve malzemelerle yapılan bayraklar sergilendi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Namık Kemal İlkokulu tarafından '81 İlde Şanlı Bayrağım' projesi kapsamında düzenlenen sergide, 81 ilden gelen ve geldiği ilde ön plana çıkan ürün ve malzemelerle yapılan bayraklar sergilendi. Namık Kemal İlkokulu tarafından '81 İlde Şanlı Bayrağım' projesi kapsamında Türk Bayrağı sergisi düzenlendi. Düzce şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinde halka açılan sergi, 2 gün boyunca gezilebilecek. Sergide 81 ilden gelen ve o ilde ön plana çıkan ürün ve malzemelerden yapılan bayraklar sergilendi. Rize'den gelen bayrak taze çay yaprakları ile, Erzurum'dan gelen bayrak ise kadayıftan yapıldı. Oldukça ilgi çeken sergiyi gezen vatandaşlar, öncelikle kendi memleketlerinden gelen bayrakları aradı. Sergiyi gezenlere de Türk Bayrağı rozeti hediye ediliyor. Sergi hakkında bilgiler veren Namık Kemal İlkokulu Müdürü Ali Kemal Ardıç, "Projemiz 81 ilde, şanlı bayrağım projesi. Bu proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden gelen bayrakları sergilemeye başladık. Türkiye'nin 81 ilinden gelen bayraklar, o illere özgü malzemelerle yapılarak bize gönderildi ve burada sergiliyoruz. Bizde sonra da Sakarya, Yozgat, Erzurum, Kayseri gibi illerde sırayla sergilenmeye devam edecek. Her ziyaretçi, kendi ilinden gelen bayrağı arıyor. Çok değişik çalışmalar var. Örneğin Erzurum'un kadayıf çalışması olsun, Ordu'nun fındığı, Kilis'in zeytin çekirdeği gibi çalışmalar var. Çok dikkat çekiyor. Güzel tepkiler aldık. Sergimiz iki gün boyunca açık olacak. Herkesi bekliyoruz" dedi.

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