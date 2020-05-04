ILOVEYOU'nun yaratıcısından 20 yıllık itiraf: Tahmin etmedim!

ILOVEYOU virüsü tam 4 Mayıs 2000 tarihinde hayatımıza girdi. Virüs kendini gösterir göstermez sadece 24 saat içinde 45 milyondan fazla bilgisayarı etkiledi. Kullanıcılara LOVE-LETTER-FOR-YOU adında bir e-posta gönderen virüs, böylece kullanıcılarının şifrelerini çalabiliyor, kişilerin Microsoft Outlook adres defterine erişebiliyordu. Öyle ki bu virüsten Pentagon'un dahi etkilendiği konuşuldu. Bu yüzden sanal alemin koronavirüsü olarak adlandırılan Love Bug, aradan geçen 20 yılın ardından unutuldu gitti. Ancak bugün onun yıl dönümü. ILOVEYOU'nun yaratıcısı 44 yaşındaki Filipinli hacker Onel de Guzman da onun yıl dönümüne özel itiraflarla dolu bir açıklama yaptı.
Onel de Guzman, yarattığı ILOVEYOU virüsü ile hedefinin sadece internete girmek olduğunu söyledi. Ancak Onel de Guzman'ın açıklamalarına göre hedefler biraz sapmış ve ILOVEYOU küresel bir virüse dönüşmüş. Guzman, onun hiçbir zaman böyle küresel bir virüse dönüşebileceğini tahmin etmediğini ve planlamadığını da açıkça belirtiyor. De Guzman virüsün hikayesini ise oldukça ilgi çekici bir biçimde anlatıyor.
Anlatılanlara göre, De Guzman ILOVEYOU virüsünü başlangıçta Singapur'daki bir kişiye gönderdi ve sonra arkadaşlarıyla içmeye gitti. O arkadaşlarıyla eğlenirken, ILOVEYOU binlerce bilgisayarın deyim yerindeyse canını okumaya başladı. De Guzman yaşanan kaosu ise annesi sayesinde anladı. Annesi, onu yerel polisin yaşadıkları yerde bir hacker aradığını söyledi. Böylece De Guzman sebep olduğu şeyin ne kadar büyüdüğünü fark etti.
Durumun ciddiyetini fark ettikten sonra De Guzman'ın annesi oğlunun bilgisayar ekipmanlarını sakladı. Fakat ne kadar saklansa da De Guzman ceza almaktan kurtulamadı. Virüsün yaratıcısı bir süre hapse mahkum edildi, daha sonra ise bilgisayar işine geri döndü. Tüm bu olanların ardından De Guzman suçluluğunu ve pişmanlığını bugün kabul etti.
Love Bug'ın babası virüsten kendisinin sorumlu olduğunu ifade ederek, 'virüsü kodladığım için pişmanım' dedi. Şimdi gözler zamanında Love Bug'tan etkilenmiş kişilerden gelecek açıklamalarda. Zira De Guzman'ın manevi affı onlara bağlı.
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