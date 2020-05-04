ILOVEYOU'nun yaratıcısından 20 yıllık itiraf: Tahmin etmedim!

ILOVEYOU virüsü tam 4 Mayıs 2000 tarihinde hayatımıza girdi. Virüs kendini gösterir göstermez sadece 24 saat içinde 45 milyondan fazla bilgisayarı etkiledi. Kullanıcılara LOVE-LETTER-FOR-YOU adında bir e-posta gönderen virüs, böylece kullanıcılarının şifrelerini çalabiliyor, kişilerin Microsoft Outlook adres defterine erişebiliyordu. Öyle ki bu virüsten Pentagon'un dahi etkilendiği konuşuldu. Bu yüzden sanal alemin koronavirüsü olarak adlandırılan Love Bug, aradan geçen 20 yılın ardından unutuldu gitti. Ancak bugün onun yıl dönümü. ILOVEYOU'nun yaratıcısı 44 yaşındaki Filipinli hacker Onel de Guzman da onun yıl dönümüne özel itiraflarla dolu bir açıklama yaptı.

ILOVEYOU'NUN AMACI SADECE İNTERNETMİŞ

Onel de Guzman, yarattığı ILOVEYOU virüsü ile hedefinin sadece internete girmek olduğunu söyledi. Ancak Onel de Guzman'ın açıklamalarına göre hedefler biraz sapmış ve ILOVEYOU küresel bir virüse dönüşmüş. Guzman, onun hiçbir zaman böyle küresel bir virüse dönüşebileceğini tahmin etmediğini ve planlamadığını da açıkça belirtiyor. De Guzman virüsün hikayesini ise oldukça ilgi çekici bir biçimde anlatıyor.