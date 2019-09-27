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İmam hatip lisesinden Erasmus projelerinde gururlandıran başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Avrupa Birliği Erasmus Plus projelerine 2019'da kabul ettirdiği 18 projeyle başarıya imza attı - Okul Müdürü Yılmaz Güney: - "Yürütülen 18 proje sayısıyla okulumuz sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da rekor kırarak zirveye oturmuştur" - "Okul kendi öz insan kaynaklarıyla yapılan projeler sayesinde, hem öğretmenler hem de öğrenciler, akademik, sosyal, kültürel ve kişisel olarak çok değerli kazanımlar elde edecek"

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Avrupa Birliği Erasmus Plus projelerine 2019'da kabul ettirdiği 18 projeyle gururlandırdı.

Kepez ilçesinde üç yıl önce eğitim öğretime başlayan ve bünyesinde hayırseverler tarafından yaptırılan bir yurt ve ortaokul da bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olması nedeniyle öğrenciler tarafından ilgi görüyor.

Lise, verdiği eğitimin yanı sıra gerçekleştirdiği Avrupa Birliği (AB) Erasmus projeleriyle de ön plana çıkıyor.

2018'de 3, 2019'da ise 15 projesini AB'ye kabul ettirmeyi başaran okul, kültür ve öğrenme, Avrupa Birliğinde eşitliği güçlendirmek ve kültürler arası Avrupa eğitimine katılma, göçmenlerin entegrasyonu, dijital çağ sınıfları, sosyal medyanın eğitime katkısı, robotik kodlama, Avrupa için ortak kültür, bilişim teknolojileri, doğa ve tarih projeleriyle öne çıktı.

- "Zirveye oturduk"

Okul Müdürü Yılmaz Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruluş hedefleri doğrultusunda AB projelerine stratejik planda fazlaca önem verdiklerini söyledi.

Projelerin iki yıl sürdüğünü, her projede 4-5 farklı yabancı ortak bulunduğunu aktaran Güney, projeleri kapsamında 18 ülkeden 85 okulla iş birliği yapıldığını dile getirdi.

Yaklaşık 300 öğrencinin ve neredeyse tüm öğretmenlerin projeler kapsamında Avrupa deneyimi elde edeceğini anlatan Güney, şunları kaydetti:

"Yürütülen 18 proje sayısıyla okulumuz sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da rekor kırarak zirveye oturmuştur. Okul kendi öz insan kaynaklarıyla yapılan projeler sayesinde, hem öğretmenler hem de öğrenciler, akademik, sosyal, kültürel ve kişisel olarak çok değerli kazanımlar elde edecek. Projenin, aynı zamanda ülkemizin, şehrimizin, insanımızın ve kültürümüzün daha iyi ve doğru şekilde tanıtılmasına da büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

- "Çok başarılı bir yıl geçti"

Okulun proje koordinatörü ve İngilizce öğretmeni Nebi Demir de proje konularını genellikle insanlığın ihtiyaçlarından belirleyerek yola çıktıklarını ifade etti.

Projelerin yazım ve hazırlanmasının çok yorucu ve meşakkatli olduğunu vurgulayan Demir, "Proje ekibimizle beraber yaklaşık 3-4 ay boyunca bir çaba gösteriyoruz. Erasmus çağrı dönemlerinde projeleri tamamlayıp sunuyoruz. Proje ekibimizde tecrübeli arkadaşlar var. Bu kadar çok projenin kabul edilmesini de bekliyorduk ancak her projemiz kabul olmadı. AB'ye 35 projeyle başvurduk. Yüzde 50'nin üzerinde bir başarı sağladık ki bu da ortalamanın kat kat üzerindedir. Bizim için çok başarılı bir yıl geçti." diye konuştu.

Erasmus Plus projesiyle Fransa'nın Paris kentine giden öğrencilerden Mustafa Sarı, bir daha Erasmus projesine katılma imkanı bulabilirse bu şansı yine değerlendirmek istediğini bildirdi.

Çevre konusunda hazırlanan projeyle Hollanda'ya giden öğrencilerden Hüseyin Emir Bilgin de proje ortağı okullardan gelen öğrencilerle çevre konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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