HABER

İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 18:33 | Son Güncelleme

Metro İstanbul 24. dönem tren sürücüsü bröve törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos'ta yoğun hatlarda 24 saat ulaşımın başlayacağını açıkladı.

İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4'ü kadın 66 tren sürücüsünün brövelerini düzenlenen törenle verdi.

Törende konuşan İmamoğlu, “Bu şehir 24 saat yaşıyor. Gece mesaisine kalandan, gece bu şehrin çok aktif olduğunu biliyoruz. Kentin her noktası birbirinden farklı. Uzun yıllardır tartışılan 24 saat üzerinden taşımanın sağlanmasıyla ilgili ne yazık ki, bir türlü başlanamayan bu uygulamayı özellikle metro hatlarında ve de çok yoğun metro hatlarında, çok yoğun otobüs hatlarında 24 saat ulaşımla ilgili 30 Ağustos gece 12'den sonra, 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız. Bunu şimdiden müjde edelim" dedi.

(DHA)

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü tarladaTürkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü tarlada
İşçi servis otobüsü, tarlaya devrildi: 1'i ağır 45 yaralı (2) - Yenidenİşçi servis otobüsü, tarlaya devrildi: 1'i ağır 45 yaralı (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb başkanı istanbul ulaşım

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 3 yorum
marmara ray ne olacak..? saat 10 dan sonra yeni kapı yönüne tren yok başkanım..!
Yapar sın başkan rakipler tir tir titriyor
İmamoğlu başkan Fenerbahçe şampiyon
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de peş peşe depremler!

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Antalya'da iki bölgede yangın! Antik kent tehdit altında

Korkutan yangın! Alevler antik kente dayandı

Emine Bulut'un kızı için 8 yıllığına kayyum atandı

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

Sevgililerin yaptıkları kan dondurdu! Kadınları silah zoru ile...

Sevgililerin yaptıkları kan dondurdu! Kadınları silah zoru ile...

Kayseri'de bulundu! Tek parça halinde ve 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de bulundu! Tek parça halinde ve 7,5 milyon yıllık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.