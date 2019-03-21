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İmamoğlu: “Ben 10 tane seçim kaybedeyim ülkenin ekonomisi en iyisi olsun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:58 | Son Güncelleme

Fatih’te üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ekonomik kriz üzerine değerlendirmelerde bulunarak, ”Bu toplumu hamasi meselelerle, bazen milli, bazen inancımız üzerinden yargılamayı bir kenara bırakıp gerçek meseleye odaklanırsan Türkiye düzelir.

İmamoğlu: “Ben 10 tane seçim kaybedeyim ülkenin ekonomisi en iyisi olsun”

Fatih’te üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ekonomik kriz üzerine değerlendirmelerde bulunarak, ”Bu toplumu hamasi meselelerle, bazen milli, bazen inancımız üzerinden yargılamayı bir kenara bırakıp gerçek meseleye odaklanırsan Türkiye düzelir. Kim ister ki ekonomimiz kötü olsun. Ben 10 tane seçim kaybedeyim ülkenin ekonomisi en iyisi olsun” dedi.
31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de Caferi vatandaşlarla birlikte Nevruz Bayramı’nı kutladıktan sonra Fatih’e geçerek Balat’taki bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitede gençlerle sohbet eden İmamoğlu, ulaşımdan yeşil alana yoksulluktan ekonomik krize kadar birçok konuda üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

“Kapalı kapılar ardında gizli hesaplar yapmak için buraya yönetici olmaya gelmedim”
Üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Türkiye ekonomik bir kriz yaşıyor, ben hamaset yapmam hiç kimseyi aldatmam. Biliyorsunuz 24 Haziran’da seçimi bize kazandırın, her şey düzelecek, gaza basacağız. Öyle olmadığını gördük. Ben seçimi kazanmak için net söyleyeyim sizi aldatmam kardeşim. Ben sizi gerçeklerle konuşurum. Şehrin ideali şehrin ihtiyaçları nedir onları anlatır, hedefler koyarız. Yanılabiliriz de bunları da paylaşmak dürüstlüktür samimiyettir. Çünkü kentin ben sadece sizin bütçenize gözüm gibi bakmaya sizinle paylaşmaya, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını gidermeye geliyorum. Yani kapalı kapılar ardında gizli hesaplar yapmak için buraya yönetici olmaya gelmedim, öyle bir derdim yok” dedi.

“Ben 10 tane seçim kaybedeyim ülkenin ekonomisi en iyisi olsun”
Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, ”Ülkenin yanlış ve eksik politikaları yüzünden derinleşmiştir. Farklı bir kriz yaşamaktadır, kaynak sorunu yaşamaktadır. En bol sermayenin ve paranın olduğu dönemde yatırımlar üretim ekonomisine yapılmamıştır. Bunları biz gördük, yıllar öncesinde siyaseten gördük demiyorum, kendi anlayışımla ve okuduğum eğitimini aldığım yaşadığım anlayışla gördüm ve eleştirdim. Bugüne gelinen noktada derin bir kriz yaşamaktayız. Sadece Ocak-Şubat ayında bu ülkede 180 bin kişi işten çıkarıldı. Bu rakamları TÜİK veriyor. Dolayısıyla seçimden sonra hemen değil. Ama yerelde biz doğruları yaparsak, mevcut Türkiye’yi yöneten iktidarın zaten 2023 Haziran’a kadar süresi var. O da kendine çeki düzen verir, aynaya bakar, ben şunları yanlış yaptım düzelteyim, ben bildim ben yaparım deyip aile kulübü gibi değil de toplumsal vakayı yönetme anlayışıyla liyakate sahip insanlardan faydalanarak partizanlaşmayı yok ederek toplumsal mesele görerek. Yani bu toplumu hamasi meselelerle, bazen milli, bazen inancımız üzerinden yargılamayı bir kenara bırakıp gerçek meseleye odaklanırsan Türkiye düzelir. O bakımda umarım biz yerel seçimi kazanırız, iyi bir yerel seçim ortaya koyarız. Kim ister ki ekonomimiz kötü olsun. Ben 10 tane seçim kaybedeyim ülkenin ekonomisi en iyisi olsun” diye konuştu.

“İnsanları ayrıştıranlar benim yol arkadaşım olamaz”
Her kesimden oy istediğini yineleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Ben herkesin oyunu istiyorum kardeşim. Herkesten de oy alacağım göreceksiniz. Benim çağrım karşılık bulacak göreceksiniz. Ben CHP’nin, İYİ Parti’nin, AK Parti’nin oyunu en fazla istiyorum. Cumhuriyet Halk Partililer alınmasın vallahi billahi AK Partililerin başımızın üzerinde yeri var. Yani bunu niye söylüyorum, öyle de yaptım, arkadaşlarım bilirler. Biz ayırt etmeyeceğiz, insanları ayrıştıranlar benim yol arkadaşım olamaz. Kimse bana ben senin yol arkadaşımın demesin. Ben HDP’nin oyunu istiyorum. Yan komşum ya, üstümde oturuyor, yan binamda oturuyor. Milyonlarca insanı karalıyorsunuz, ondan sonra insan geliyor ve bana gözyaşıyla anlatıyor” şeklinde konuştu.

İmamoğlu: “Ben 10 tane seçim kaybedeyim ülkenin ekonomisi en iyisi olsun”

İmamoğlu: “Ben 10 tane seçim kaybedeyim ülkenin ekonomisi en iyisi olsun”

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