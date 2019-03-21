İmamoğlu: “Ben 10 tane seçim kaybedeyim ülkenin ekonomisi en iyisi olsun”

Fatih’te üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ekonomik kriz üzerine değerlendirmelerde bulunarak, ”Bu toplumu hamasi meselelerle, bazen milli, bazen inancımız üzerinden yargılamayı bir kenara bırakıp gerçek meseleye odaklanırsan Türkiye düzelir. Kim ister ki ekonomimiz kötü olsun. Ben 10 tane seçim kaybedeyim ülkenin ekonomisi en iyisi olsun” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de Caferi vatandaşlarla birlikte Nevruz Bayramı’nı kutladıktan sonra Fatih’e geçerek Balat’taki bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitede gençlerle sohbet eden İmamoğlu, ulaşımdan yeşil alana yoksulluktan ekonomik krize kadar birçok konuda üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

“Kapalı kapılar ardında gizli hesaplar yapmak için buraya yönetici olmaya gelmedim”

Üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Türkiye ekonomik bir kriz yaşıyor, ben hamaset yapmam hiç kimseyi aldatmam. Biliyorsunuz 24 Haziran’da seçimi bize kazandırın, her şey düzelecek, gaza basacağız. Öyle olmadığını gördük. Ben seçimi kazanmak için net söyleyeyim sizi aldatmam kardeşim. Ben sizi gerçeklerle konuşurum. Şehrin ideali şehrin ihtiyaçları nedir onları anlatır, hedefler koyarız. Yanılabiliriz de bunları da paylaşmak dürüstlüktür samimiyettir. Çünkü kentin ben sadece sizin bütçenize gözüm gibi bakmaya sizinle paylaşmaya, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını gidermeye geliyorum. Yani kapalı kapılar ardında gizli hesaplar yapmak için buraya yönetici olmaya gelmedim, öyle bir derdim yok” dedi.