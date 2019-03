İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

'GERÇEKTEN BEĞENİYOR, BANA OY VEREBİLİR'



Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Beni beğeniyor, aramızda kalsın. Gerçekten beğeniyor. Bana oy verebilir. Oy, kulla Allah arasında ama bana oy verebilir. Dayandı dayandı ama son 2-3 gün dayanmadı artık. Dolayısıyla ben o tarafa girmeyeceğim. Kötü söz söyleyenleri Allah’a ve toplumun vicdanına havale ediyorum. Kimseye kötü söz söylemedim, asla da kötü söz söylemeyeceğim. Çünkü ben çocukların sevgisiyle siyaset yapacağım. Çünkü çocukların beni izlediğini biliyorum. Cennet gibi bir vatanımız var, bozmaya çalışsalar da çocuklar için cennet gibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

'İŞSİZ BİR İSTANBUL OLMAYACAK'



102 gün boyunca projelerini anlattığını ama İstanbul'un iyi durumda olmadığını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bağcılar, Esenler, Sultanbeyli 25 yıldır oy veriyor olabilir. Ama bilin ki çok kötü durumdalar. Buna üzülüyorum. Bu şehrin her yeri eşti olmalı. Diyor ya Beşiktaş’ı kastederek ‘kaymak tabakası.’ Ben de diyorum ki doğru ama göreceksiniz bu kardeşiniz İstanbul’un 39 ilçesini de kaymak tabakası yapacak. Bu kentin her tarafını eşitlersek, bu şehrin parkları, çevresi her yeri dünya güzeli bir ilçe olursa o zaman İstanbul’a doyum olmaz. Bu şehir çevre dostu olacak. Çevreyi unuttular. Bu şehre insana saygıyı biz yaşatacağız. Çok güzel işler yapacağız. İşsiz bir İstanbul olmayacak."