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  4. İmamoğlu cazgırı öyle bir anda çekti ki... Güreşçilerin arasında kalmaktan kurtardığı anlar gündem oldu

İmamoğlu cazgırı öyle bir anda çekti ki... Güreşçilerin arasında kalmaktan kurtardığı anlar gündem oldu

18.09.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB tarafından güreş organizasyonu düzenlendi. Güreşçilerin kozlarını paylaştığı sırada cazgır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile el sıkışacaktı. Ekrem İmamoğlu'nun cazgırı güreşçilerin arasında kalmaktan kurtardığı anlar sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

1933'ten 1938 yılına kadar düzenlenen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından yapılmayan ve uzun bir aradan sonra ilk kez 2021'de gerçekleştirilen 3. Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde, 64'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan er meydanına çıktı.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen organizasyonun ikinci ve son gününde başpehlivanlık güreşleri gerçekleştirildi.

Finalde Abdullah Güngör'ü mağlup eden Hüseyin Gümüşalan, üçüncü kez başpehlivan unvanını elde etti. Final müsabakasının ardından Gümüşalan altın kemer ve kupasını, ikinci Abdullah Güngör ile yarışmanın üçüncüleri İsmail Koç ve Nedim Gürel madalya ve kupalarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı.

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İMAMOĞLU CAZGIRI KURTARDI

Güreşçiler kıyasıya mücadele ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da organizasyon görevlileriyle tokalaşmak üzere güreş yapılan alana geldi. El sıkıştığı cazgırı güreşçileri arasında kalmaktan İmamoğlu kurtardı.

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"BÜYÜK VE ÖZEL BİR GELENEĞE DÖNÜŞECEK"

Öte yandan final öncesi konuşma yapan İmamoğlu, er meydanına çıkarak güreşlere katılan tüm pehlivanlara geleneği yaşattıkları için teşekkür etti.

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Atatürk'ün 83 yıl önce İstanbul'da güreşlerin yapılması, tanıtılması adına başlattığı bu sürecin yarım kaldığını belirten İmamoğlu, "83 yıl sonra tekrar İstanbul'da yağlı güreşlerimizi başlattık. Üçüncüsü bu yıl İstanbul'da hemşerilerimizle buluşuyor. Çocuklarımız, ailelerimiz izliyor. Ata sporunun daha çok sevilmesine vesile oluyor. Dolayısıyla bize ait bu kültürümüzün, sporumuzun yaşaması ve yaşatılması adına emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılında böylesi bir mücadelenin ayrı bir öneminin olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "O bakımdan buradaki güreşçilerimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Ulugazi Yağlı Güreş buluşmasında çok özel bir mücadelenin içinde oldular. Her birisini alnından öpüyorum. Umut ediyorum ki büyük ve özel bir geleneğe dönüşecek ve yağlı güreşlerimizin dünyanın en güzel şehri İstanbul'dan da bütün dünyaya tanıtılacağı yılları hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

(AA)

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Ekrem İmamoğlu Güreş

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