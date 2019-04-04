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İmamoğlu, CHP Seçim Koordinasyon Merkezinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:45 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "Şu an aradaki fark 19 bin 552 yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığında buraya indi" - "Ekrem İmamoğlu'na değil, İstanbul'a hizmet edeceksiniz. Adama, kişiye, kişilere, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ''Şu an aradaki fark 19 bin 552 yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığında buraya indi." dedi.

CHP 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yapan İmamoğlu, "İlçe seçim kurulları önündeki bekleme süresi, bizim bu süreç tamamen bitene kadar devam etmesini istiyorum. Dolayısıyla sayımların, geçersiz oyların, sayımlarının bittiği ilçelerde dahil, oradaki nöbet devam ediyor." dedi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

''Süreç devam ediyor. 11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitmiş durumda. Şu an aradaki fark 19 bin 552 yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığında buraya indi. Bizim oyumuz 4 milyon 171 bin 475'e çıktı. Rakibimizin oyu da 4 milyon 151 bin 923'e çıktı. Bu farklar dengeli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımın yapmış olduğu simülasyona göre günün sonunda bütün ilçelerdeki geçersiz oylar sayılsa dahi 18 bin ile 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak. Halen yok 'kameralar önünde başka sayımlar da yapılsın' diyen rakibimiz adına konuşan yetkili arkadaşlar, titrini söylemek istemiyorum, ne acı ki seçimden önce dünyanın en güvenilir sistemini anlatırken seçimden sonra oradaki hakime memura müdüre hatta AK Parti adına katılan vatandaşlarımıza bile güvenmeyerek kameralar önünde olsun çağrısını yapmalarını talihsizlik olarak görüyorum. Bu çok acı ve vahim bir şey. Üzücü ama aynı zamanda trajikomik bir şey. Ayrıca sanki geçersiz oylarda 545 sandık sayıldı ve 11 bin oy düştü diyerek bir algı yönetilmeye çalışılıyor. Öyle değil."

Sürecin hızlı ilerlediğini ifade eden Ekrem İmamoğlu, "İnşallah en yakın zaman YSK en doğru şekliyle süreci sonuca bağlayacaktır. Ama bu süreç uzamamalıdır." dedi.

İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplumun mutluluğunu sahada görüyorum. Bir an önce görevimize başlamak istiyoruz. Ekrem İmamoğlu'na değil, siz İstanbul'a hizmet edeceksiniz. Adama, kişiye, kişilere gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti. İBB'ye ve İstanbullulara hizmet dönemi başlayacak. Öyle şeffaf bir dönem başlayacak ki inanın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en kritik odaları, makamım dahil toplumun gözü önünde olacak."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Ekrem İmamoğlu

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