HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İmamoğlu duyurdu! Binaların depreme dayanıklılığı 300 lira karşılığında ölçülecek

İmamoğlu duyurdu! Binaların depreme dayanıklılığı 300 lira karşılığında ölçülecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2020 12:55 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bir binanın depreme dayanıklılığı ölçmenin 8 bin bin lirayı bulduğunu ancak yeni bir modelle bunun 250-300 liraya yapılacağını açıkladı.

İmamoğlu duyurdu! Binaların depreme dayanıklılığı 300 lira karşılığında ölçülecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bir binanın depreme karşı dayanıklılığını ölçmek 7.500-8 bin TL’yi buluyordu. Şimdi yeni, hızlı ve ekonomik bir modele geçiyoruz. Mekanik tabanlı tarama yöntemleriyle sadece 250-300 TL bedelle 750 bin binayı hızla kontrol edeceğiz." dedi.

Ayrıca İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman’ın açıklamalarına yer verildi.

Kahraman, deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde ilerlendiğinde binaların kontrolünün 2060 yılında biteceğini ifade etti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor
Bir büyük davanın ağır yükü vardır omuzlarındaBir büyük davanın ağır yükü vardır omuzlarında
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu deprem İBB istanbul deprem

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

Yataktan paylaştı olay oldu

Yataktan paylaştı olay oldu

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki: Bu boru göstermeye benzemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki

Erdoğan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile çok sert tepki

Erdoğan'dan ırkçı Yunan vekile çok sert tepki

Bahçeli talimat verdi! MHP, 'CHP-HDP ilişkileri' raporunu açıklayacak

MHP, 'Kılıçdaroğlu raporu'nu açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı: Büyük davanın ağır yükü vardır omuzlarında

Bir büyük davanın ağır yükü vardır omuzlarında

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.