İmamoğlu duyurdu! Binaların depreme dayanıklılığı 300 lira karşılığında ölçülecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bir binanın depreme karşı dayanıklılığını ölçmek 7.500-8 bin TL’yi buluyordu. Şimdi yeni, hızlı ve ekonomik bir modele geçiyoruz. Mekanik tabanlı tarama yöntemleriyle sadece 250-300 TL bedelle 750 bin binayı hızla kontrol edeceğiz." dedi.

Ayrıca İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman’ın açıklamalarına yer verildi.

Kahraman, deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde ilerlendiğinde binaların kontrolünün 2060 yılında biteceğini ifade etti.

İstanbul'da bir binanın depreme karşı dayanıklılığını ölçmek 7.500-8 bin TL’yi buluyordu. Şimdi yeni, hızlı ve ekonomik bir modele geçiyoruz. Mekanik tabanlı tarama yöntemleriyle sadece 250-300 TL bedelle 750 bin binayı hızla kontrol edeceğiz. pic.twitter.com/H7KSwhAbdO — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 5, 2020



