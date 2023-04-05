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İmamoğlu, eline fötr şapka alarak Demirel'in unutulmayan sözüne gönderme yaptı: Şapkayı kaptırmam

05.04.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesinde siyasiler il il gezmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Millet İttfakı'na oy istemek için Isparta'ya gitti. Türkiye siyaset tarihinin unutulmaz isimlerinden olan eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in mezarını da ziyaret eden İmamoğlu'nun, Demirel'le simgeleşmiş 'fötr' şapkayı eline alarak yaptığı konuşma dikkat çekti.

İmamoğlu, eline fötr şapka alarak Demirel'in unutulmayan sözüne gönderme yaptı: Şapkayı kaptırmam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Isparta'da halk buluşmasına katıldı. Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaretinde kendisine hediye edilen fötr şapkayı gösteren İmamoğlu, Demirel'in şapkasını kapmaya çalışan bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu hatırlatarak, "Bir gün şapkasını kapmaya çalışan bir vatandaş halen gözümün önündedir. 20 metre sürüklenmesine rağmen vermedi şapkayı ve 'şapkayı kaptırmam' demişti. Size söz, biz bu seçimi kaptırmayız" dedi.

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DEMİREL'İN ANIT MEZARINI ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi ziyaret ve halk buluşması için Isparta'ya geldi. Eşi Dilek İmamoğlu, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve partililerin eşlik ettiği İmamoğlu, ilk olarak 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalca Tepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Demirel'in mezarı başında dua eden İmamoğlu, ardından kent merkezine geçti. Mimar Sinan Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Ekrem İmamoğlu daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

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"CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

Başkan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün özel bir şehirdeyiz. Bugün bu şehir bana elbette ki rahmetli Süleyman Demirel'i hatırlatıyor. Allah rahmet eylesin. 9'uncu Cumhurbaşkanımız ve onun jenerasyonunu hep 'cumhuriyetimizin ilk çocukları' diye tariflerim. Cumhuriyetimizin ilk çocukları İslamköy'de doğup, bu memleketin cumhurbaşkanı olacak yetkiyi onlara veren cumhuriyetin çocukları, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları, işte rahmetli Demirel bize cumhuriyetin hediyesidir. Cumhuriyet kimsesizleri kimsesidir. Cumhuriyet, devletin millete hizmet ettiği sistemdir" dedi.

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"ESAS OLAN DEVLET, ESAS OLAN MİLLETTİR"

Milletin devletin sahibi olduğunu aktaran İmamoğlu, "Millet ne istiyor biliyor musunuz? Millet güler yüz istiyor. Millet döver gibi değil, sevecek ama gibi de değil gerçekten sevecek, gönülden sevecek, oyu için hiç değil, şu memleketin her insanına hizmet etmenin gururunu yaşayacak. Oyu için değil, oy versin vermesin sevecek. Partiler gelir geçer, esas olan devlet, esas olan millettir. Burada dünya güzeli bir kızımız yazmış. 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım', işte söz hakkı. Demokrasinin temeli, sözünü söyleyecek, hakkını arayacak. Sözünden, fikrinden dolayı cezalandırmak yok. İşte biz memleketimizin bu güçlü demokrasi ile yönetilmesini ve taçlanmasını istiyoruz. Bu seçim o seçim" diye konuştu.

"21. YÜZYIL TÜRKİYE'NİN OLACAK"

Bu seçimde her şeyin çok güzel olacağını vurgulayan İmamoğlu, şöyle dedi:

"Burada Ispartalı gençler var. 32 yaş ortalaması var ülkemizin. Bu şehrimiz de aynı yaş ortalamasına sahip. Bakın sağınıza solunuza herkes genç. Şimdi ben burada 'gençler el kaldırsın' desem herkes kaldıracak. Ben de olsam kaldırırım. Toplum genç. Toplum geleceğe umutla bakmak istiyor. Geleceği yakalamak istiyor. 21. yüzyıl Türkiye'nin olacak. Gençlerimize çok güzel bir gelecek hazırlayacağız. Her şehrimizin bir stratejiye ihtiyacı var. Mesela bu şehir gül kokar, lavanta kokar. Elması var, üretimi var. Süleyman Demirel Üniversitesi var. Eğitimi, turizmi, tarımı bir arada şekillendirdiğiniz zaman bu şehrin İstanbul'dan farkı olmaz. İnsanlar bu cennet vatanın her köşesinde mutlu olur. Adaletli olacağız. Memleketimin insanı 'şu partili, bu partili' ayırmayacağız. Partizanlığı bu memleketin bütün kurumlarından söküp atacağımıza söz veriyoruz. İşte Altılı Masa, Millet İttifakı birlikteliğin gücüdür."

DEMİREL'İN ŞAPKA SÖZÜNÜ HATIRLATTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaretinde kendisine hediye edilen fötr şapkayı göstererek, şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi rahmetli Demirel'in mezarını ziyaret ettim. Allah rahmet eylesin. Onun böyle halkımızı selamlaması vardı bilirsiniz. Mezar ziyaretinde rahmetli Demirel'in yanında çalışmış bir büyüğümüz bu fötr şapkayı bana hediye etti. Aklıma iki sözü geldi. Bir tanesi meşhurdur 'Gapı gaptırmam', çünkü çok barajlar yaptırmış bir devlet büyüğümüzdür. Bir gün şapkasını kapmaya çalışan bir vatandaş halen gözümün önündedir. 20 metre sürüklenmesine rağmen vermedi şapkayı ve 'şapkayı kaptırmam' demişti. Size söz biz bu seçimi kaptırmayız." (DHA)

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