İmamoğlu: Her toplantımızı, meclisimizi, kurullarımızı naklen yayın yapacağım

İlkay DİKİCİ-Can ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'deki konuşmasında “Diyorlar ki, seçildin ama meclis sende değil. Her toplantımızı, meclisimizi, kurullarımızı naklen yayın yapacağım " dedi.

Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanlığı'na tekrar seçilen Bülent Kerimoğlu'nu ziyarete ederek tebrik etti. İmamoğlu ve Kerimoğlu ardından Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Mitinge çok sayıda milletvekili ve vatandaşlar katıldı.

"YSK'NIN TARİHİ SORUMLULUĞUNU SADECE HATIRLATIYORUZ"

Ekrem İmamoğlu, “Bu seçimin sonucu yarın bağlanacak. Olağan üstü itiraz hakları vardır. Anayasaya, kanuna saygılıyız. Ama Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte kararını en hızlı şekilde vererek demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize hizmet etmelidir. YSK'ya güveniyoruz. YSK'nın tarihi sorumluluğunu sadece hatırlatıyoruz. Başka bir şey dediğimiz yok." İfadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN ALEYHİNE HİÇBİR ŞEY YAPMAM. İSTANBUL'UN LEHİNE İŞLER YAPARIM"

İmamoğlu, “Diyorlar ki, seçildin ama meclis sende değil. Ben İstanbul'un aleyhine hiçbir şey yapmam. İstanbul'un lehine işler yaparım. Sizin için üretirim. Ben kişilere hizmet etmem. Partilere hizmet etmem. Ben 16 milyon İstanbulluya hizmet ederim. Size söz veriyorum. Her toplantımızı, meclisimizi, kurullarımızı naklen yayın yapacağım. Benim görev alan Ak Partili Belediye başkanlarım, MHP'li Belediye Başkanımız ya da meclis üyelerimiz, hepsinin yeri başımızın üstü. İstanbul'un lehine görev aldıklarında 16 milyon olarak hepsini alkışlayacağız, öyle değil mi. Ama buradan söylüyorum meclis bile naklen yayın olacak. Eğer İstanbul'un aleyhine, birilerinin dediğini yapmak adına karar alırlarsa kusura bakmasınlar 16 milyona hesap veremezler. Hem 16 milyon insan sizi baş tacı eder hem ben ederim." şeklinde konuştu.