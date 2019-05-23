İmamoğlu iftarı Beylikdüzü'nde Kılıçalp ailesinin evinde yaptı

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftarı Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde, Kılıçalp ailesinin evinde yaptı. İmamoğlu, iftarın ardından mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bu akşam Beylikdüzü'nde Kılıçalp ailesine misafir oldu. Kılıçalp ailesinin Gürpınar Mahallesi'ndeki evine gelen CHP Adayı İmamoğlu, iftarı aileyle birlikte yaptı. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından evden ayrılan İmamoğlu, mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti.

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