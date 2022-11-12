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İmamoğlu fırsatı kaçırmadı, İmamoğlu'nda çocukluk hayalini gerçekleştirdi! "Fotoğraf çektireceğim"

12.11.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, birtakım temaslarda bulunmak üzere Adana'ya geldi. Burada ilkin Ceyhan Belediyesi'ni ziyaret eden İmamoğlu, ardından İmamoğlu ilçesine geçti. "O benim çocukluk hayalim" diyen İmamoğlu, burada çektirdiği bir fotoğrafla hayalini gerçekleştirmiş oldu.

İmamoğlu fırsatı kaçırmadı, İmamoğlu'nda çocukluk hayalini gerçekleştirdi! "Fotoğraf çektireceğim"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'nın Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerine ziyaretlerde bulundu. Adana'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ilk olarak Ceyhan Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, burada Belediye Başkanı Hülya Erdem ve partililerle bir araya geldi. Daha sonra İmamoğlu ilçesine geçen Başkan İmamoğlu, Belediye Başkanı Kasım Karaköse'yi ziyaret etti.

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"İSTANBUL'DA İLÇEMİZİN İSMİNİ TAŞIYAN BİR DELİKANLI VAR"

Belediye binası önünde konuşma yapan İmamoğlu, "Bizi haksız yere mahkum etmek isteyen insanlara, 2019 yılında İstanbullu, nasıl cevap verdiyse misli misli 2023'te de cevabını tokat gibi verir dolayısıyla hiçbir sıkıntı yok. İşimize devam ediyoruz. Göğsünüzü gere gere diyebilirsiniz. İstanbul'da bizim ilçemizin ismini taşıyan bir delikanlı var. O delikanlıyı hanenizin bir evladı kabul edin. Sizleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim" dedi.

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ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kasım Karaköse tarafından seçimden hemen sonra İmamoğlu ilçesine davet edildiğini ancak bugün ziyaret etme fırsatı bulduğunu kaydeden Başkan İmamoğlu, "İmamoğlu tabelasının altında bir fotoğraf çektireceğim. O benim çocukluk hayalim" diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu, daha sonra belediye binasında partililer ve belediye çalışanları ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(DHA)

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