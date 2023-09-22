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İmamoğlu kameralara 'İşinize bakın!' diyerek seslendi! "Ben bir haftadır uyku uyuyamıyorum"

22.09.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'de yöneticilik yapan Yavuz Saltık'ın beraat edilmesi kararının ardından Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi. Toplu açılış töreninde konuşan İmamoğlu, "Buradan kameralara bakarak sesleniyorum. İşinize bakın!" derken 2019 yerel seçimlerini hatırlattı. İmamoğlu konuşmasında "bir haftadır uyku uyumadığını" da dile getirdi.

İmamoğlu kameralara 'İşinize bakın!' diyerek seslendi! "Ben bir haftadır uyku uyuyamıyorum"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024'ün mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler yaklaşırken siyaset sahnesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Bugünkü toplu açılış töreninde İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan beraat edilmesi kararına değinen İmamoğlu "Bir haftadır uyku uyuyamıyorum" sözleriyle de dikkat çekti.

"BİR HAFTADIR UYUYAMIYORUM"

Ümraniye'de sekiz yeni kreşin açılış töreni gerçekleşti. Törende sahneye çıkarak söz alan İmamoğlu'nun gündeminde Yavuz Saltık hakkınd verilen karar verdi. İmamoğlu şöyle konuştu:

Şimdi muhtarlık daire başkanımız bugün yargılandığı mahkemeden beraat aldı. Bir hafta önce ise bir savcı, 15 beş yıl hapis cezasıyla ilgili bir mütalaa verdi hakkında. Bir haftadır ben uyku uyuyamıyorum. Yargımız hakkında iyi şeyler düşünerek uykusuz kaldım. Yani ben yargıya güvenerek, doğru karar alacağına olan inançla tek cümle de etmemeye gayret ettim. Yoksa içim çok dolu. Ve sonuçta beraat edildi. Beraat etti arkadaşımız. Bir savcı niye böyle yapabilir bilmiyorum. Efendim neymiş? Terör örgütüne yardım etmiş. Yahu Allah aşkına ne Ekrem İmamoğlu’na, ne bir yol arkadaşına, neymiş FETÖ’cüymüş, neymiş PKK’ymış, hiçbir terör örgütüyle yan yana koyabilecek akıl bu ülkede yok. Ekrem İmamoğlu ne şahsı adına, ne de yol arkadaşları adına buna müsaade edecek bir kişilik değildir.

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"EKREM'E NELER DİYECEKLER, EKREM'İN YOL ARKADAŞLARINA NELER YAKIŞTIRACAKLAR..."

"Seçime doğru atılan bu adımlar, seçime doğru daha neler yapacaklarının ön sinyalleri, fragmanları. Yarın Ekrem’e neler diyecekler, Ekrem’in bir kısım yol arkadaşlarına neler diyecekler, neler yakıştıracaklar... İşinize bakın! Buradan kameraya bakarak sesleniyorum; bu işin başında kim varsa, en tepesinden en aşağıya, bir avuç insan, işinize bakın. Bu vücuda leke yapışmaz, yakınındaki hiçbirine de yakışmaz. Bugünden bunu ifade edeyim. İşinize bakın, iş üretin. Gelin bizimle marifetinizle, işinizle yarışın. Ben daha iyi yapacağım deyin, bunu anlarız. Ama bize leke atarak kazanacağınızı sanıyorsanız 23 Haziran 2019'da yediğiniz 806 bin farklılık demokrasi tokadının daha âlâsı geliyor 2024 31 Mart'ında. Bu kötü yollardan vazgeçin."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu

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