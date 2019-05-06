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İmamoğlu, Mısır Çarşısı'nda alışveriş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:24 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "YSK'nin alacağı kararı, inşallah Türkiye'nin demokrasisi adına önümüzü açacak ve ışık tutacak bir karar olur. 36 gündür Türkiye bu konuyla çalkalanıyor. İstanbul bu sürecin içine çekiliyor ve toplum gerçek sorunlardan uzak tutuluyor. Çok uzadı, bitmesi lazım"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) alacağı karar, inşallah Türkiye'nin demokrasisi adına önümüzü açacak ve ışık tutacak bir karar olur. 36 gündür Türkiye bu konuyla çalkalanıyor. İstanbul bu sürecin içine çekiliyor ve toplum gerçek sorunlardan uzak tutuluyor. Çok uzadı, bitmesi lazım." dedi.

İmamoğlu'nu Mısır Çarşı'nda alışverişi yaptı, Eminönü'nde kurulan ramazan çadırını denetledi. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, ramazan alışverişinin hem bereketli hem de güzel olduğunu söyledi.

Ekonomik sıkıntılara rağmen ramazanda alışveriş yapmanın hoş taraflarının olduğunu, iftar ve sahur sofrasında paylaşımda bulunmanın keyif verdiğini dile getiren İmamoğlu, "Ramazan boyunca evlerde iftar açacağız. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda ise çadırlarımızın sayısını artırdık. Evlerine yetişemeyenler buralarda iftarlarını açabilsinler diye kurduk. Arkadaşlarıma kolaylıklar, bütün İstanbul'a ise hayırlı ramazanlar diliyorum." şeklinde konuştu.

İmamoğlu, Mısır Çarşısından beyaz peynir, kaşar peyniri ve hurma aldığını belirterek, "Konulara odaklanmamız lazım. Şu anda Türkiye'nin en önemli konusu ekonomidir. Sıkıntılar hükümetin problemidir ama sorumluluğu hepimizdedir. Dolayısıyla biz de yardımcı olmak istiyoruz. Hep beraber bu sorunu çözelim istiyoruz ama konu başka yerlere gidiyor. Umarım gerçek sorunlarla yüzleşir ve bunları çözeriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'ya uğurlarken aralarında bir konuşma olup olmadığına ilişkin soruya İmamoğlu, "Yok. Sadece protokoldeki görevimizi yaptık. Hayırlı ramazanlar diledik. O da bize hayırlı ramazanlar dileğinde bulundu. Sonra Ankara'ya uğurladık. Gayet tabi tokalaşma oldu. Tokalaşma olmadan uğurlama olmaz." yanıtını verdi.

Gündemin YSK'nin alacağı karara kilitlendiğini vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"YSK'nin alacağı karar, inşallah Türkiye'nin demokrasisi adına önümüzü açacak ve ışık tutacak bir karar olur. 36 gündür Türkiye bu konuyla çalkalanıyor. İstanbul bu sürecin içine çekiliyor ve toplum gerçek sorunlardan uzak tutuluyor. Çok uzadı, bitmesi lazım. Seçim, 31 Mart'ta yapılmıştır. Tüm gerekçeler araştırılmıştır. Tüm araştırmaların sonucu bellidir. Seçim kazananı da şu an kameralara konuşuyor. Bir tek teyit etmesi gereken Yüksek Seçim Kurulu, o kararı almak durumundadır. Bu kararı bekliyoruz. İnşallah, bu süreç bu akşam biter. Yarından itibaren işlerimize odaklanmış şekilde yolumuza devam ederiz."

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Değerlendirme Ekrem İmamoğlu İBB Mısır Çarşısı YSK

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