İmamoğlu, Mısır Çarşısı'nda alışveriş yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) alacağı karar, inşallah Türkiye'nin demokrasisi adına önümüzü açacak ve ışık tutacak bir karar olur. 36 gündür Türkiye bu konuyla çalkalanıyor. İstanbul bu sürecin içine çekiliyor ve toplum gerçek sorunlardan uzak tutuluyor. Çok uzadı, bitmesi lazım." dedi.

İmamoğlu'nu Mısır Çarşı'nda alışverişi yaptı, Eminönü'nde kurulan ramazan çadırını denetledi. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, ramazan alışverişinin hem bereketli hem de güzel olduğunu söyledi.

Ekonomik sıkıntılara rağmen ramazanda alışveriş yapmanın hoş taraflarının olduğunu, iftar ve sahur sofrasında paylaşımda bulunmanın keyif verdiğini dile getiren İmamoğlu, "Ramazan boyunca evlerde iftar açacağız. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda ise çadırlarımızın sayısını artırdık. Evlerine yetişemeyenler buralarda iftarlarını açabilsinler diye kurduk. Arkadaşlarıma kolaylıklar, bütün İstanbul'a ise hayırlı ramazanlar diliyorum." şeklinde konuştu.