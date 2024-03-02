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İmamoğlu, Murat Kurum'u hedef aldı! Gündem olacak sözler: 'Acemi adayın dengesi o kadar bozuk ki...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
02.03.2024 19:23
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum vardı. “Esenyurt düşerse Mekke düşer" söylemine atıf yapan İmamoğlu "Allah sizi ıslah etsin. Mekke'yle Esenyurt ne alaka?" dedi. İmamoğlu, Kurum'a yönelik "Acemi adayın dengesi o kadar bozuk ki, farkında olmadan aramızda kalsın Erdoğan’ı eleştiriyor" dedi.

İmamoğlu, Murat Kurum'u hedef aldı! Gündem olacak sözler: 'Acemi adayın dengesi o kadar bozuk ki...'

CHP'nin İstanbul adayı, mevut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk ile birlikte Zeytinburnu’nda halk buluşması gerçekleştirdi.

"ALLAH SİZİ ISLAH ETSİN"

2019 yerel seçim sürecinde çok tartışılan “Esenyurt düşerse Mekke düşer” söylemine atıf yapan İmamoğlu şunları aktardı:

"Böyle bir söz desem ben, bu milletin huzuruna vallahi çıkamam. Bu yüz müdür, meşin midir anlamadım. Nasıl bir yüz var bunlarda ben anlamadım. Esenyurt düşerse… Bak bak lafa bak. Lafın ağırlığına bak. Neymiş efendim Mekke düşermiş. Allah sizi ıslah etsin. Mekke'yle Esenyurt ne alaka? Milletin arasına nifak sokacaklar ya, milletin o masum inancını kullanacaklar ya...Binde bir sokakta bana kızgın bakıyorlar.

"ACEMİ ADAYIN DENGESİ O KADAR BOZUK Kİ..."

Şimdi bu Mekke- Esenyurt meselesini alet ettiler ya o zaman, sanki işe yaramış gibi bu acemi aday dayanamadı dün bir laf yetiştirdi. Neymiş efendim? Bak lafa bak Allah'ınızı severseniz ya; ’31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek.’ İBB'yi o kazanırsa ‘Gazze'ye yardım edeceğim’ demiş. Neresinden tutarsan eline geliyor. Bir; ey Allah'ın adamı, ey güzel adam. Ne diyeyim sana? Daha ne diyeyim yani? Allah seni ailene bağışlasın. Git ailenle yaşa. Ama bu şehri sen bilmiyorsun. Bu şehrin insanı ne hiç bilmiyorsun. Ben bu laftan ne anlarım biliyor musun? Aslında farkında değil. Hükümeti eleştiriyor burada hükümeti. Yani koca Türkiye Cumhuriyeti Gazze’ye yardım edemedi. O gelince edecekmiş. Acemi adayın dengesi o kadar bozuk ki, farkında olmadan aramızda kalsın Erdoğan’ı eleştiriyor."

"ACEMİ ADAY YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Dün, ortak yayın konusunda, Murat Kurum'un "Ortak yayında neyi konuşacağız? Projeleri konuşamayız ki, kendisi İstanbul'u bilmiyor, daveti samimi bulmuyorum" sözleri hatırlatılan İmamoğlu, "Acemi, genel başkanım, acemi aday, yapacak bir şey yok. Diyecek çok bir şey yok. Yani milletimiz kanaati, kararı görüyor zaten. Biz yine de medeni bir ortamda bu tür tartışmaların olmasından yanayız. Onun dışında verdiği cevaplar falan zaten hani biraz seviyesi düşük ona cevap vermek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Seçim 2024
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