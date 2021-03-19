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İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

19.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Edirnekapı Şehitliği'ndeki ziyareti sırasında gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi tarafından tepki görmesinin yankıları sürerken, benzer bir olayda bugün yaşandı. Cuma namazı sonrası bir vatandaş İmamoğlu'na, önceki olayı hatırlatarak 'Bul beni başkan' diye tepki gösterirken, o anları kameraya aldı.

Dün Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağırmıştı. İmamoğlu ise gazi yakını olduğunu söyleyen kişiye "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt vermişti.

İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada ise "Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu" demişti.

Gazi yakınının tepkisiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklamaGazi yakınının tepkisiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Dünkü olayın yankıları sürerken İmamoğlu'na bir tepki de bugün cuma namazı sonrası geldi. Cep telefonuyla kayda giren bir bir vatandaş İmamoğlu'na 'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' diye tepki gösterdi.

Görüntülerde vatandaşların 'şov yapma' diye cevap verdiği kişiye İmamoğlu ise "Camide bağırıyorsun, ahlak dışı hareket yapıyorsun" şeklinde tepki gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu

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