İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Dün Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağırmıştı. İmamoğlu ise gazi yakını olduğunu söyleyen kişiye "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt vermişti.

İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada ise "Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu" demişti.

Dünkü olayın yankıları sürerken İmamoğlu'na bir tepki de bugün cuma namazı sonrası geldi. Cep telefonuyla kayda giren bir bir vatandaş İmamoğlu'na 'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' diye tepki gösterdi.

Görüntülerde vatandaşların 'şov yapma' diye cevap verdiği kişiye İmamoğlu ise "Camide bağırıyorsun, ahlak dışı hareket yapıyorsun" şeklinde tepki gösterdi.

