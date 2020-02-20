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İmamoğlu'ndan '24 saat Marmaray' paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2020 09:33 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da hayata geçirilen '24 saat ulaşım' projesine Marmaray'in dahil olmamasıyla ilgili "Vatandaşlar İstanbul'da başlattığımız 24 saat ulaşım hizmetine Marmaray'ın da dahil olmasını istiyor.

İmamoğlu'ndan '24 saat Marmaray' paylaşımı

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlar İstanbul'da başlattığımız 24 saat ulaşım hizmetine Marmaray'ın da dahil olmasını istiyor. UKOME'de çoğunluğu sağlayıp yerel yönetimleri saf dışı bırakmak isteyen yetkililerin vatandaşın sesine kulak vermeleri ülkemiz ve şehrimiz için daha hayırlı olur." dedi.

İmamoğlu paylaşımında, İBB TV tarafından yapılan sokak röportajlarına da yer verdi. Görüntülerde, İstanbullular da Marmaray'ın 24 saat olması konusundaki isteklerini belirterek, hayatlarında büyük bir kolaylık sağlayacağını söylüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Marmaray 24 saat ulaşım istanbul metro

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