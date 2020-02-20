İmamoğlu'ndan '24 saat Marmaray' paylaşımı

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlar İstanbul'da başlattığımız 24 saat ulaşım hizmetine Marmaray'ın da dahil olmasını istiyor. UKOME'de çoğunluğu sağlayıp yerel yönetimleri saf dışı bırakmak isteyen yetkililerin vatandaşın sesine kulak vermeleri ülkemiz ve şehrimiz için daha hayırlı olur." dedi.

İmamoğlu paylaşımında, İBB TV tarafından yapılan sokak röportajlarına da yer verdi. Görüntülerde, İstanbullular da Marmaray'ın 24 saat olması konusundaki isteklerini belirterek, hayatlarında büyük bir kolaylık sağlayacağını söylüyor.

Vatandaşlar İstanbul'da başlattığımız 24 saat ulaşım hizmetine Marmaray'ın da dahil olmasını istiyor.



UKOME'de çoğunluğu sağlayıp yerel yönetimleri saf dışı bırakmak isteyen yetkililerin vatandaşın sesine kulak vermeleri ülkemiz ve şehrimiz için daha hayırlı olur. pic.twitter.com/P8ER0vs8TW — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 20, 2020



