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İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 12:50 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına yönelik bir soru üzerine, "Hayırlısı olsun." yanıtını verdi.

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın yapıldığı Bilkent Odeon'da basın mensuplarını ziyaret etti.

AYASOFYA YORUMU

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına yönelik bir soru üzerine, "Hayırlısı olsun." yanıtını verdi.

Kurultayla ilgili değerlendirmesi sorulan İmamoğlu, "Bu kurultay Türkiye'nin geleceği için çok önemli" değerlendirmesini yaptı.

Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

"CHP sadece kendisine oy veren ya da partimize oy veren insanlar için bir umut kurultayı yapmıyor, bence şu an muhalefeti temsil eden hangi ruh varsa onu temsil edecek bir kurultay yapacak. Dolayısıyla sorumluluğunun çemberi çok büyük. Bugün bu salona giren ve oy kullanan bütün delegelerimizin bence bu anlayışla hareket etmesi lazım, bu anlayışla oyunu kullanması lazım. Bildiğimiz kurultaylardan çok farklı. Türkiye siyasetinin ya da bugünkü rejimin öngördüğü biçimle baktığımızda hiçbir parti için tek başına bir iktidar söz konusu olmadığına göre demek ki çok kapsayıcı, uzlaşmacı bir anlayışla kurultayı düşünmek ve ona göre kararlar almak lazım. Bu bizim ideolojik sapmamız anlamına asla gelmiyor, zaten CHP'nin ideolojisi hem evrensel değerlere çok kıymet verir hem de Türkiye'de kapsamayacağı hiçbir değer yoktur. Bu ittifak büyük bir ittifak olmalı."

'GENEL BAŞKANIMIZLA İLGİLİ ZERRE KADAR SORGULAYACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK'

Kurultayda genel başkanlık yarışının yaşanıp yaşanmayacağına yönelik bir soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, "Bizim Genel Başkanımızın çok tarihi bir misyon üstlendi. Özellikle son yerel seçimler, dolayısıyla. Bizim Genel Başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor." diye konuştu.

İmamoğlu, onur üyelerinin kurultay salonundan farklı bir alana alınmasıyla ilgili itirazlarına yönelik soru üzerine, olağanüstü bir dönemden geçildiğine işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle her harekete önem verildiğini vurgulayan İmamoğlu, "Böyle bir ortamda, bu döneme farklı bakmak lazım. Her tarafında kusur bulabiliriz. Biz istemez miyiz yüz binlerle bu iktidara yürüyüş kurultayını yapmayı. Ama başka bir dönem yaşıyoruz, anlayışla bakmamız lazım." ifadesini kullandı.

KURULTAY İÇİN HAZIRLANAN RAP ŞARKISI

İmamoğlu, CHP'nin kurultay için hazırladığı rap şarkısını nasıl bulduğunun sorulması üzerine, şarkıyı seslendiren Ali Altay'ı çok sevdiğini belirtti.

Rap şarkılarının ruhunun farklı olduğunu belirten İmamoğlu, "Rapin ruhu yeni kuşaklar için çok kıymetli. Ben iktidarın özellikle bazı özgürlükleri kısıtlayıcı tavırlarından önce o şarkıyı ve sözlerini dinlemelerini tavsiye ederim. Kim olursa olsun." dedi.

Kaynak: AA

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