İmamoğlu'ndan 'İBB'ye zabıta alımı' paylaşımı: Kimsenin dayısı yok, liyakat var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "İBB’ye zabıta alımı da tamamen açık duyuru ve şeffaf sınavlarla gerçekleşiyor. Özenle yaptığımız alımların yarısı da kadınlar olacak" dedi.

Paylaştığı videoda iş başvurusunda bulunan ve işe alınan vatandaşların sözlerine yer veren İmamoğlu, "Kimsenin dayısı yok, liyakat var" dedi.

Kimsenin dayısı yok, liyakat var.



İBB’ye zabıta alımı da tamamen açık duyuru ve şeffaf sınavlarla gerçekleşiyor. Özenle yaptığımız alımların yarısı da kadınlar olacak. pic.twitter.com/X2Dhs7JSfe — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 10, 2021



