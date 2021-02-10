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  4. İmamoğlu'ndan 'İBB'ye zabıta alımı' paylaşımı: Kimsenin dayısı yok, liyakat var

İmamoğlu'ndan 'İBB'ye zabıta alımı' paylaşımı: Kimsenin dayısı yok, liyakat var

10.02.2021 22:12 | Son Güncelleme:
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İmamoğlu'ndan 'İBB'ye zabıta alımı' paylaşımı: Kimsenin dayısı yok, liyakat var

İBB’ye zabıta alımına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kimsenin dayısı yok, liyakat var" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "İBB’ye zabıta alımı da tamamen açık duyuru ve şeffaf sınavlarla gerçekleşiyor. Özenle yaptığımız alımların yarısı da kadınlar olacak" dedi.

Paylaştığı videoda iş başvurusunda bulunan ve işe alınan vatandaşların sözlerine yer veren İmamoğlu, "Kimsenin dayısı yok, liyakat var" dedi.


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