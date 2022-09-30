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  4. İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı: 29 Ekim'den itibaren ücretsiz olmayacak

İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı: 29 Ekim'den itibaren ücretsiz olmayacak

30.09.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbullulara toplu ulaşım çağrısında bulundu. İstanbul Kart sahiplerinin kartlarını kişiselleştirmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu kapsam dışındakilerin 29 Ekim'den itibaren dini ve milli bayramlarda ücretli kullanacağını belirtti.

İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem. Kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu. Resmi tatil ve bayramlarda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin İstanbul Kartlarını kişiselleştirmeleri istendi. Konuyla ilgili Murat Ongun'dan da açıklama geldi.

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SOSYAL MEDYADAN BÖYLE DUYURDU

İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul Kartlarınızı lütfen kişiselleştirin. Milli ve dini bayramlarda İstanbul’da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Bu hak sadece TC vatandaşlarını ve hak sahibi yabancıları kapsıyor. Bu kapsamın dışındakiler 29 Ekim itibariyle ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak." ifadelerini kullandı.

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"GÖÇMENLER ÜCRETSİZ KULLANAMAZ"

İmamoğlu'nun konuyla ilgili tweetini alıntılayan Muran Ongun da, "Bu uygulamanın meali: İstanbullunun vergisi ile kaçak göçmenler ücretsiz ulaşım kullanamaz. İstanbulluların bilgisine sunarız." paylaşımını yaptı.

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Ekrem İmamoğlu göçmen istanbul kart
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