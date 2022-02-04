İmamoğlu'ndan seçim açıklaması: Oy farkını açıklarsam kafaları önlerine eğilir

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Tele 1 canlı yayınında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu olası bir seçimde bir önceki seçime göre daha fazla oy alacağını belirtti. Olabilecek oy farkıyla ilgili bir oran vermeyen İmamoğlu, "Fark söylersem daha fazla saldıracaklar o yüzden fark tahminimi söylemeyeceğim." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:





Bugün bir seçim olsa aynı farkla kazanacağınıza inanıyor musunuz?



Aynı farkla kazanmak beni üzer. Ben onun çok daha üstünde oy alacağımızı görüyorum. İstanbul’da sadece benimle gezebilirler. Buyurup gelsinler nasıl yanlış yaptıklarını kendileri görsünler. Ben misafirperver bir insanım. İstanbul’da hizmette yarışalım. İstanbul’da kaliteli iş üretme üzerine konuşalım da bunu yarıştıralım. Memleketin unutturulmak istenen bir sorunu var o da ekonomi. Ekonomi şu anda iktidarın en çok zafiyet verdiği alan. Bugün ben hangi farkla kazanacağımı açıklarsam kafaları önlerine eğilir. Fark söylersem daha fazla saldıracaklar o yüzden fark tahminimi söylemeyeceğim.

IŞİD Türkiye sorumlusu Kasım Güler'in suikast iddialarıyla ilgili size bir bilgilendirme yapıldı mı?



Bu çok ciddi bir konu. Bu tür konuların ne yazık ki üstünden teğet geçiliyor. Aynı MOBESE meselesi gibi. Bu konuyu en iyi analiz edecek insanların başında geliyorsunuz. Bu işe ciddi bakmak lazım. Güler ifadesinde birçok detay veriyor. ‘Bu arada suikast konusu medyaya düşünce eylemi gerçekleştirmedik’ diyor.

Bu konuyu ben medyadan öğrendim. Aralık 2020’de bu konuyla ilgili gazetelerde haber çıktı. Sayın İçişleri Bakanı açıklama yaptı. ‘İmamoğlu’na karşı suikast girişimi söz konusu değildir. Bunların medyayla paylaşılmasını tercih etmiyoruz’ diyor. İçişleri Bakanı hep yanılırsa herkesin oturup düşünmesi lazım. Bu ortamda İmamoğlu’nun etrafındaki insanları da mı düşünmüyorsunuz? Hiçbir konuda bizimle diyalog kurmadılar.

