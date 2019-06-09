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İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması: İtirazım olmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2019 00:05 | Son Güncelleme

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, katılacakları canlı yayın programını Uğur Dündar’ın yönetmesi konusunda anlaştı. Yıldırım’ın “Uğur Dündar yönetsin” talebine İmamoğlu olumlu yanıt verdi.

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması: İtirazım olmaz

23 Haziran’da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri öncesi Binali Yıldırım’dan, Ekrem İmamoğlu ile katılacağı ortak yayın için Uğur Dündar’ın yönetmesine ilişkin bir talep gelmişti. Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın aktardığına göre, İmamoğlu, “Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum. Sadece tartışmanın içeriğiyle ilgili İstanbul seçimi süreci ekseninde kalmak suretiyle hiçbir kısıtlama olmamalı” dedi.

Yıldırım program ile ilgili, “Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru.” dedi. Yıldırım ayrıca programı kimin yöneteceği konusunda da ”Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar’ı tercih ederim” ifadelerini kullanmıştı.

Uğur Dündar ise teklife yanıt vererek, “Binali Bey’in durüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim” demişti.

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ak parti binali yıldırım CHP Ekrem İmamoğlu

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