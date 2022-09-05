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İmamoğlu'nun iddialarına yanıt! Bakanlıktan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

05.09.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklamasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık, İstanbul Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu toplantısında, söz konusu iki yalının daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiğinin ortaya konulduğunu belirterek, yalılarla ilgili yapılan tüm işlemlerin kanunların emrettiği şekilde uygulandığını bildirdi.

İmamoğlu'nun iddialarına yanıt! Bakanlıktan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları" hakkında kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin, "Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan ‘Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları’ hakkında kamuoyunda yer alan gerçek dışı ve yersiz, hukuksuz ithamlarla ilgili olarak açıklama yapma zarureti duyulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 5 Eylül 2022’deki komisyon toplantısında; Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalılarının, daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bu bakımdan; 2014 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan devir işleminin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasına aykırılık teşkil ettiği hükmüne varılmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Kanunun 1. Maddesinde; ‘Taşınmazların vasfı ve üzerindeki kamu hizmetleri dikkate alınarak ilgisine göre ilgili idarelere devrinin amaçlandığı, okul, cami, karakol binası gibi yerlerin vasfı ve durumu nazara alınarak belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı’ hükmü bulunmakta; okulların belediyelere devredilemeyeceği hususu hüküm altına alınmaktadır. Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her şart altında hukukun gereğini yapacak, milletimizin menfaatini korumaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yağtığı açıklamada 2009 yılından beri İBB ile yapılan sözleşme çerçevesinde THY, DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.'nin kiracısı olduğu Hatice ve Fehime Sultan yalıları ile ilgili, "Bir engelleme girişimi daha… İBB’nin en değerli gayrimenkulleri Hatice ve Fehime Sultan Yalıları’na el konulmak isteniyor. Halkın malı olan yalılar, kim oldukları, ne oldukları, hangi aile mensubu oldukları belli olmayan kişilere peşkeş çekiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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THY YALANLAMIŞTI

THY ise Ekrem İmamoğlu'nu yalanlayarak, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarında yer verdiği gerçek dışı, hukuki durumu doğru yansıtmayan, yer yer itham ve hatta iftiraya varan açıklamaları tarafımızca hayret ve esefle izlenmiş olup, fiili ve hukuki gerçeğe aykırı hususların işbu açıklama ile tek tek cevap verilmesi zarureti doğmuştur. Şirketimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş., Yalıların 2009 yılından bu yana kiracısıdır." denilmişti. (İHA)

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yalı imamoğlu
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