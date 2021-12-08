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  4. İmamoğlu Reuters'a konuştu: Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?

İmamoğlu Reuters'a konuştu: Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?

08.12.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya 'gündemimde değil' diyerek yanıt verdi.

İmamoğlu Reuters'a konuştu: Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reuters'a konuştu.

Ekonomide var olan sorunları, enflasyon ve hayat pahalılığını hükümetin yönetememe krizinin yansıması olarak gördüğünü ifade eden İmamoğlu, bu krizin partisinin belirttiği gibi seçimler ile aşılabileceğini söyledi.

"BENİM TEK İLGİLENDİĞİM ŞEY, İSTANBUL'A HİZMET ETMEK"

İmamoğlu, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna adaylık konusunun gündeminde olmadığını, görevinin İstanbul'u en iyi şekilde yönetmek olduğu, adayın kim olacağına Millet İttifakı'nın karar vereceğini söyledi.

"Türkiye'deki değişimin aslında yereldeki başarımızdan sonuçlanacağını bilen birisiyim. Dolayısıyla benim tek ilgilendiğim şey İstanbul'a hizmet etmek" diyen İmamoğlu, söyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'de siyaset üstü bir atmosfer yani bilindik politik kuralların üzerinde bir anlayış (mevcut). Millet İttifakı ve onunla temas içinde olan partilerin ortaya koyacağı uzlaşma Türkiye'nin belki de önümüzdeki on yılını etkileyecek. Günü geldiğinde, en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum" dedi.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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