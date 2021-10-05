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  4. İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu! Yarın toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu! Yarın toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

05.10.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un işgalden kurtuluşu nedeniyle yarın toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu! Yarın toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. İstanbul'un işgalden kurtuluşu nedeniyle yarın toplu taşımanın ücretsiz olacağını belirten İBB Başkanı İmamoğlu şunları ifade etti:

İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Kutlama etkinlikleri için tüm İstanbulluları Gülhane Parkı’na bekliyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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