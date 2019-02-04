İmamoğlu ve AK Partili seçmen arasında dikkat çeken diyalog: Sen bulguru ye, iyileşeceksin

Fuar alanında tanıtımlarını yapan Anadolu şehirlerinin stantlarını gezen İmamoğlu, Diyarbakır standında halay çekenlere eşlik etti. İmamoğlu'na Amedspor forması hediye edildi.

İmamoğlu daha sonra Rize standına uğradı. İmamoğlu, burada Rizelilerle birlikte tulum eşliğinde horon tepti. Sivas standına da uğrayan İmamoğlu'na Sivas'ın ünlü kangal cinsi köpeği hediye edildi. Dilek İmamoğlu'nun kucağına alarak sevdiği köpeğin yeni yuvasının Beylikdüzü'ndeki hobi bahçesi olacağı öğrenildi. İmamoğlu çifti, son olarak Kastamonu standını ziyaret etti.

"SEN BULGURU YE İYİLEŞECEKSİN"



Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmamoğlu, vatandaşlara bulgur pilavı ikram ettiği sırada "Bütün partiler bir olacak AK Parti'yi yüzde yüze çıkaracağız" diyen seçmene, "Sen bulguru ye iyileşeceksin" diye yanıt verdi.



