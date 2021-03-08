İmamoğlu'nun Pervin Buldanlı 8 Mart paylaşımı İYİ Parti'de tepki çekti

İsta**n**bul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım, İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı. Akşener tepkileri haklı bulduğunu söyledi, İmamoğlu "Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına çok sayıda İYİ Partili tepki gösterdi.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1368657782757593104

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da, "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum” mesajıyla bu tepkilere katıldı.

Ağıralioğlu, 8 Mart paylaşımında da İmamoğlu'na yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan'a mektup yazdırılmasının, milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı. En başta da Ekrem Bey."