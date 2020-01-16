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  4. İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir: - "Teklifle, kırsal özelliği devam eden yerleşim yerlerinde Büyükşehir Belediyesi Kanunu münasebetiyle vatandaşların hak mahrumiyetiyle karşılaşmaması için düzenleme yapıldı" - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi: - "Mahallelerin kırsal yerleşim özelliğini kaybedip kaybetmediğine büyükşehir belediye meclisi değil, köy halkı karar versin"

İmar Kanunu'nda değişiklikler öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda devam ediyor.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.

Teklifin, dün başlayan görüşmelerinde, beş maddesi kabul edilmişti.

Kanun teklifinin bugünkü görüşmelerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, parselasyon planlarına vatandaşların itiraz edebilmesi için teknolojinin geliştiği bir dönemde e-devlet uygulaması üzerinden bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Teklifle, imar planlarında, bina yüksekliklerine sınırlama getirildiğini anımsatan Zeybek, büyükşehir belediyelerinin mutlaka yüksek yapıların nerelerde yapılacağı konusunda çevre planlarında düzenleme yapması gerektiğini ifade etti. Belirli mahallelerin yüksek binalar konusunda istisna tutulabileceğini belirten Zeybek, ayrıca İstanbul'daki Çamlıca kulesi gibi mimari tasarımın gerektirdiği bazı yapıların yüksekliklerinin istisna olması önerisini aktardı.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşen köylerde su parası ve Emlak Vergisi yönünden sıkıntı yaşandığını söyledi. Geçmişte bu konudaki düzenlemenin tartışılmaksızın yapıldığının bir kez daha anlaşıldığını savunan Hamzaçebi, İstanbul'un Çatalca, Silivri, Şile ilçelerinin mahalleye dönüşen köylerinde bu nedenle sorunlar yaşandığını kaydetti.

Büyükşehir belediye meclisinin bir yeri Emlak Vergisi'nden muaf tutma yetkisinin bulunmadığını belirten Hamzeçebi, mahallelerin kırsal yerleşim özelliğini kaybedip kaybetmediğini büyükşehir belediye meclisinin değil köy halkının karar vermesi önerisinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, kırsal özelliği devam eden yerleşim yerlerinde Büyükşehir Belediyesi Kanunu münasebetiyle vatandaşların hak mahrumiyetiyle karşılaşmaması için düzenleme yapıldığını söyledi.

Demir, büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5.000'in altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verileceğini ifade etti.

AK Parti'li Demir, İstanbul'un Çatalca, Silivri, Şile ilçelerinin mahalleri ile Sakarya'nın bazı mahallerinde olduğu gibi vatandaşların köy hayatlarını devam ettirebilecek, altyapıyı kolaylaştıracak bir düzenlemenin yapıldığını kaydetti.

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Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması İmar Kanunu

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