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'İmdat' sesini duyan yukarıya koştu! 12. katta can pazarı: İçeride çocuklar da varmış

05.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda 12 katlı bir sitenin en üst katında can pazarı yaşandı. Dakikalarca balkondan sarkan kadın uzun uğraşlar sonunda içeri çekilirken o anlar anbean kameralara yansıdı. Kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken içeride de çocukların olduğu belirtildi. Cadde üzerinde esnaf olan Yalçın Şimşek, “Dışarda vatandaşların sesini duyunca bizde çıktık. Yukarıya baktığımızda bir kadın kendini sarkıtmıştı ‘imdat’ diye bağırıyordu. Zor çektiler içeri'' dedi.

'İmdat' sesini duyan yukarıya koştu! 12. katta can pazarı: İçeride çocuklar da varmış

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle, Cebeci Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı.12 katlı bir sitenin en üst katından yaşayan kadın balkona çıkarak aşağıya sarktı. Daire içindeki bir kişide kadının balkon kenarında asılı kaldığını görünce hemen ellerinden tutarak içeri çekmeye çalıştı. Durumu fark eden çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayı görenler kadını içeriye çekmeye çalışan kişiye yardım etmesi için sitenin güvenliğine haber verdi. Güvenlikler kadının bulunduğu en üst kattaki daire giderek içeri girdi. Kadın gelenlerin yardımıyla kollarından tutulup içeri çekildi.

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CAN PAZARININ YAŞANDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kadının balkonun kenarına tutunarak sarktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadını içeriye çekmeye çalışan bir kişi görünüyor. Sarkan kadının tutunmakta güçlük çektiği anlarda içeriden gelen diğer kişilerin yardımıyla kadının kurtarıldığı anlar kameraya yansıyor. Kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken olayla ilgili inceleme sürüyor.

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“GÜVENLİKLERE KAPIYI AÇANDA ÇOCUKLARMIŞ"

Olay yerinde bulunan Süleyman Güler, “Hemen sitenin güvenliklerine haber verdik. Onlarda çıktılar yukarıya birkaç kişi. Hemen geri çektiler kadını. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi sonrasında. Sağlık ekipleri kadının yanına gitti, ardından kadını hastaneye götürdüler. Burada söylenenlere göre içeride iki tane de çocuk varmış. Güvenliklere kapıyı açanda çocuklarmış zaten" dedi.

" 'İMDAT' DİYE BAĞIRIYORDU"

Cadde üzerinde esnaf olan Yalçın Şimşek ise, “Dışarda vatandaşların sesini duyunca bizde çıktık. Yukarıya baktığımızda bir kadın kendini sarkıtmıştı ‘imdat’ diye bağırıyordu. Tek bir adam vardı kadını çekmeye gücü yetmiyordu. Buradaki vatandaşlar da koşup yardım etti ve kadını içeri çektiler. Kadını çok zor çektiler içeri" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa
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