IMEI kayıt şartları değişiyor! Kahve makinesine ve buzdolabına IMEI kaydı geliyor

IMEI kaydı son zamanlarda sıklıkla konuşulur oldu. Zira, son yapılan düzenlemeler ile yurt dışında elektronik kimlik numarası (IMEI) taşıyan bir cihaz getirdiklerinde cihazlarını süresiz kullanabilmek için 1.838 TL harç ödemeleri gerekiyor. Bu düzenlemenin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışmalarına devam etti ve bu yönde yaptığı yeni bir düzenlemeyi daha resmen paylaştı.

OTOMOBİLLERDEKİ SİSTEMLERE IMEI ŞARTI GELİYOR

BTK'nın ''Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'' düzenlemesine göre, IMEI kaydının kapsamı genişletilecek. Acil durumda otomatik olarak 112'yi arayan ve acil durum ekiplerine konum bilgisi gönderen otomobillerdeki e-Call sistemlerinin de IMEI kaydının yapılması gerekecek. Otomobil sistemlerinin dışında başka cihazlara da IMEI şartı getirilecek. Üstelik bu cihazlar mutfağımızda yer alıyor.

BUZDOLABINA VE KAHVE MAKİNESİ DE KAYIT ALTINA ALINACAK

Buzdolabı üreticileri nesnelerin interneti (IoT) özelliğinden son yıllarda sıklıkla yararlanmaya başladı. Bu sayede buzdolapları ağlar üzerinden yönetilebilir ve evdeki diğer IoT cihazlarla iletişim kurabilir hale getirildi. İşte nesnelerin interneti kapsamında bulunan bu buzdolaplarının da artık IMEI kaydının yapılması gerekecek. Buna bu kapsama giren kahve makinesi gibi diğer cihazlar da dahil.