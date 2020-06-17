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IMEI kayıt şartları değişiyor! Kahve makinesine ve buzdolabına IMEI kaydı geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), IMEI kaydına yönelik yönetmelik taslağında değişiklik yaptı. BTK'nın Yaptığı değişikliğe göre IoT cihazları kapsamında olan kahve makinesi, buzdolabı, otomobil gibi tüm ürünler bir elektronik kimlik numarasına (IMEI) sahip olacak. Taslak halindeki yönetmelikte operatörler üzerinden alınan akıllı telefonları da ilgilendiren bazı önemli düzenlemeler var.

IMEI kayıt şartları değişiyor! Kahve makinesine ve buzdolabına IMEI kaydı geliyor

IMEI kaydı son zamanlarda sıklıkla konuşulur oldu. Zira, son yapılan düzenlemeler ile yurt dışında elektronik kimlik numarası (IMEI) taşıyan bir cihaz getirdiklerinde cihazlarını süresiz kullanabilmek için 1.838 TL harç ödemeleri gerekiyor. Bu düzenlemenin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışmalarına devam etti ve bu yönde yaptığı yeni bir düzenlemeyi daha resmen paylaştı.

OTOMOBİLLERDEKİ SİSTEMLERE IMEI ŞARTI GELİYOR

BTK'nın ''Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'' düzenlemesine göre, IMEI kaydının kapsamı genişletilecek. Acil durumda otomatik olarak 112'yi arayan ve acil durum ekiplerine konum bilgisi gönderen otomobillerdeki e-Call sistemlerinin de IMEI kaydının yapılması gerekecek. Otomobil sistemlerinin dışında başka cihazlara da IMEI şartı getirilecek. Üstelik bu cihazlar mutfağımızda yer alıyor.

BUZDOLABINA VE KAHVE MAKİNESİ DE KAYIT ALTINA ALINACAK

Buzdolabı üreticileri nesnelerin interneti (IoT) özelliğinden son yıllarda sıklıkla yararlanmaya başladı. Bu sayede buzdolapları ağlar üzerinden yönetilebilir ve evdeki diğer IoT cihazlarla iletişim kurabilir hale getirildi. İşte nesnelerin interneti kapsamında bulunan bu buzdolaplarının da artık IMEI kaydının yapılması gerekecek. Buna bu kapsama giren kahve makinesi gibi diğer cihazlar da dahil.

IMEI buzdolabı

ÖDENMEYEN AKILLI TELEFON BORÇLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Düzenlemeden sadece buzdolapları veya kahve makineleri etkilenmeyecek. Akıllı telefonlar konusunda da bir değişiklik taslakta yer alıyor. Bu değişikliğe göre operatörlerden satın alınan akıllı telefonların borcu ödenmediği takdirde, cihazların elektronik haberleşme hizmeti kesilecek. Yani diğer bir deyiş ile arama yapamayacak, mobil bağlantıyı kullanamayacaklar.

7 YILLIK TELEFONLAR KARA LİSTEYE DÜŞECEK

7 yıldır kullanılmadığı tespit edilen telefonlar ise BTK tarafından kara listeye alınacak ve böylece 7 yaşındaki telefonlar elektronik haberleşme sağlayamayacak. Bu düzenleme ile birlikte IMEI kopyalama gibi yasal olmayan yolların önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme şimdilik kurum görüşü alınması için taslak halinde duruyor.

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