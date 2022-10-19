IMEI klonlamaya yeni tedbir! Kanun değişikliği teklifi TBMM'de

IMEI klonlama veya kopyalamayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Önemli bir sorun haline dönüşen IMEI klonlama veya kopyalama sorunu Türkiye'de son dönemlerde artmıştı. Ancak IMEI klonlamaya ilişkin yeni bir tedbir geliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle sinyal alınamayan cihazların 1 yıl sonra pasife alınması öngörülüyor.

KESİNTİSİZ 1 YIL BOYUNCA SİNYAL ALINAMAYAN TELEFONLARIN IMEI'LERİ PASİFE ALINACAK

AA'nın haberine göre, 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi 1 yıla düşürülecek. Bu kapsamda son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak.

Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek.

Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK'nin düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Teklifin, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu ile Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını düzenleyen maddesi kanunun yayım tarihinde, diğer maddeleri ise 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Bu bilgiye dayanarak, IMEI ile ilgili maddenin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceği ortaya çıkıyor.

