HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. IMEI klonlamaya yeni tedbir! Kanun değişikliği teklifi TBMM'de

IMEI klonlamaya yeni tedbir! Kanun değişikliği teklifi TBMM'de

19.10.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IMEI klonlama veya IMEI değiştirme Türkiye’de son dönemde oldukça arttı ve önemli bir sorun haline geldi. Ancak IMEI klonlamaya yeni önlem geliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeyle kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'lerinin pasife alınması öngörülüyor.

IMEI klonlamaya yeni tedbir! Kanun değişikliği teklifi TBMM'de

IMEI klonlama veya kopyalamayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Önemli bir sorun haline dönüşen IMEI klonlama veya kopyalama sorunu Türkiye'de son dönemlerde artmıştı. Ancak IMEI klonlamaya ilişkin yeni bir tedbir geliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle sinyal alınamayan cihazların 1 yıl sonra pasife alınması öngörülüyor.

KESİNTİSİZ 1 YIL BOYUNCA SİNYAL ALINAMAYAN TELEFONLARIN IMEI'LERİ PASİFE ALINACAK

AA'nın haberine göre, 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi 1 yıla düşürülecek. Bu kapsamda son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak.

telefon-1

Son Dakika: AK Parti, tütün ve tütün mamulleri ile ilgili yasa teklifini TBMM'ye sundu! Hapis cezası geliyorSon Dakika: AK Parti, tütün ve tütün mamulleri ile ilgili yasa teklifini TBMM'ye sundu! Hapis cezası geliyor

Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek.

Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK'nin düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.

telefon

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Teklifin, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu ile Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını düzenleyen maddesi kanunun yayım tarihinde, diğer maddeleri ise 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Bu bilgiye dayanarak, IMEI ile ilgili maddenin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceği ortaya çıkıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyorlardı! Dün 'etkinliksiz' tanıtıldılarMerakla bekleniyorlardı! Dün 'etkinliksiz' tanıtıldılar
59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."
Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığıMaden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı
Anahtar Kelimeler:
IMEI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Jetle künefe söyleyen' iş adamı iflas etti! 'Tacir değilim...'

'Jetle künefe söyleyen' iş adamı iflas etti! 'Tacir değilim...'

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Canlı yayında duyurdu! Rusya'nın ardından bir ülkeden daha seferberlik açıklaması

Canlı yayında duyurdu! Rusya'nın ardından bir ülkeden daha seferberlik açıklaması

İlginizi Çekebilir

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Bu nasıl seks oyunu? Kurt taklidi yapan yamyam kadın...

Bu nasıl seks oyunu? Kurt taklidi yapan yamyam kadın...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.