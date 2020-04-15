İmmün plazma tedavisi için bağışlar devam ediyor

İmmün plazma tedavisinde, koronavirüs (Covid-19) tanısı koyulan ve tedavi süreci sonunda iyileşen hastalardan alınan kan plazmalarının, ağır durumdaki koronavirüs vakalarının tedavisinde kullanılması amaçlanıyor. İmmün plazma tedavisi ile bağışçılardan alınan kan plazmasıyla kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor. Plazmada yer alan "immünglobulin" ismi verilen antikorların, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş ve durumu kötü olanlar ile riski yüksek hastalar için tedavi edici özelliği bulunuyor. Kişiler, hastalığı yendikten ve semptomsuz bir 14 gün geçirdikten sonra plazma bağışçısı olabiliyor. Bağışçılar, ilk bağışın ardından arada bir hafta olacak şekilde toplam da 3 kere bağışta bulunabiliyor. Türk Kızılay’da İmmün plazma tedavisi çerçevesinde bağışçılardan plazma almaya devam ediyor. Daha önce koronavirüs hastalığı öyküsü bulunan kişilerden alınan ortalama 450 mililitre kan plazmasının işlemi ortalama 45 dakika ile 60 dakika (1 saat) arasında değişkenlik gösterebiliyor.

İmmün plazma bağışı hakkında bilgiler veren Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, tedavinin hastalığı geçirmiş, kendini sağlıklı hisseden ve bulaşıcılığı artık kalmamış ama vücudundaki plazmasında antikorunu barındıran bağışçılardan alınan plazmanın koronavirüs tedavisinde durumu kritik olan hastalara kullanıldığını belirtti. "İYİLEŞEN HASTA POTANSİYEL BAĞIŞÇI" İyileşen hasta sayısının her gün güncellendiğini ve iyileşenlerin potansiyel plazma bağışçısı olduğunu aktaran Güler, bağış konusunda erkeklerde problem olmadığını, kadınlarda da gebelik öyküsü bulunan veya daha öncesinde transfüzyon (kan aktarımı) öyküsü geçirmiş kişilerden bağış alamadıklarını aktardı. "Bağışçıların Covid-19 testlerinin 1 kere pozitif, 2 kere negatif çıkması gerekiyor"

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs testi 1 kere pozitif ve 2 kere negatif çıkan kişilerin listelerinin Türk Kızılay’a gönderildiğini kaydeden Güler, bağışçı kazanım uzmanlarının listelere göre görüşmeler gerçekleştirdiğini ve kişilerin hastalığı daha önce yaşamasından dolayı da plazma bağışçısı olmayı kabul ettiğini söyledi. Bağışın randevu usulüyle gerçekleştiğini aktaran Güler, kan plazmalarının koronavirüs tedavisinde kullanılması için talep doğrultusunda hastanelere transferinin gerçekleştirildiğini belirtti.